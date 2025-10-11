Ισραήλ: Χιλιάδες κόσμου στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ – Αποθέωση για Γουίτκοφ και Κούσνερ (Video)

Πάνω από 150.000 κόσμου συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, δίπλα στις οικογένειες των ομήρων, στην τελική εκδήλωση πριν από την αναμενόμενη απελευθέρωση τις επόμενες ημέρες.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με βασικό σύνθημα το «Ευχαριστούμε, λαέ του Ισραήλ», όπως ανακοίνωσε το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων, αφού κάλεσε «ολόκληρο τον ισραηλινό λαό να συμμετάσχει» στη συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει μέχρι ο τελευταίος όμηρος επιστρέψει στο σπίτι του», ανέφερε το φόρουμ σε ανακοίνωσή του.

«Είναι η 763η ημέρα που τα αγαπημένα μας πρόσωπα κρατούνται αιχμάλωτα από τη Χαμάς, αλλά σύντομα θα μας επιστραφούν», δήλωσε η Εϊνάβ Ζανγκάουκαρ, η μητέρα του ομήρου Ματάν.



Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και η σύζυγός του, Ιβάνκα Τραμπ, έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, καθώς εισέρχονται στη δημόσια βιβλιοθήκη Beit Ariella για να συναντηθούν με τις οικογένειες των ομήρων.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Ονειρευόμουν αυτή τη νύχτα», ξεκίνησε να λέει στην ομιλία του ο Στιβ Γουίτκοφ. «Ήταν ένα μακρύ ταξίδι», σημείωσε εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το μέγεθος του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί.

Όταν ανέφερε ότι θα ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ να μπορούσε να παρευρεθεί, το πλήθος φώναξε ρυθμικά: «Ευχαριστούμε, Τραμπ!»

«Έχετε σηκώσει στους ώμους σας το βάρος της ελπίδας για ολόκληρο τον κόσμο. Προσευχηθήκατε, αντέξατε. Και δείξατε στην ανθρωπότητα ότι η ειρήνη δεν είναι αδυναμία, αλλά η υπέρτατη μορφή δύναμης. Μέσα από τη θλίψη και τον φόβο, ποτέ δεν εγκαταλείψατε την πίστη σας», συμπλήρωσε.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ήταν ο πρώτος ομιλητής στη μαζική συγκέντρωση στην Πλατεία Ομήρων, μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ, όπως ανακοίνωσε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

