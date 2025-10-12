Πυροβολισμοί στη Γερμανία: Συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση σε αγορά στην πόλη Γκίσεν

Συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση, που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) στο Γκίσεν της Γερμανίας, ο οποίος άνοιξε πυρ σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος κοντά στην αγορά της πόλης τραυματίζοντας τρία άτομα.

Όπως αναφέρει η mittelhessen.de, η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση προς την αγορά. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, όπως και ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Auf einem Marktplatz in Gießen hat ein Unbekannter Schüsse abgegeben und mehrere Menschen verletzt. Der Einsatz der Polizei läuft nach wie vor, denn der Täter ist noch auf der Flucht. https://t.co/m2OzjoGavH — DER SPIEGEL (@derspiegel) October 11, 2025

Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία υποστηρίζει πως υπάρχουν τρεις τραυματίες, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας δήλωσε: «Δεν υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν μπορώ να δώσω πληροφορίες για τον βαθμό των τραυμάτων».

Μετά από τεσσερισήμισι ώρες η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για την επίθεση, ο οποίος, όπως αναφέρει η Bild, είναι γνωστός στις αρχές.

Αρχικά ο δράστης είχε δραπετεύσει, ενώ το όπλο που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να ήταν περίστροφο ή πιστόλι. Στην περιοχή βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

