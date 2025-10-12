«Ρωσική απειλή» και ευρωπαϊκή ανασφάλεια – Ο φόβος ως πολιτικό εργαλείο για τα αδιέξοδα της Δύσης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την τελευταία διετία, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις – από τη Γερμανία και τη Γαλλία μέχρι την Πολωνία και τις Βαλτικές Χώρες – επαναλαμβάνουν ότι «ο κίνδυνος από τη Ρωσία» είναι υπαρκτός και επίμονος.
Δηλώσεις περί επικείμενης επίθεσης ή ανάγκης «άμυνας της Ευρώπης απέναντι στη Μόσχα» πληθαίνουν. Όπως πληθαίνουν και οι δεσμεύσεις κολοσσιαίων κονδυλίων για αμυντικές δαπάνες.
Ωστόσο, πίσω από αυτήν τη ρητορική, διαφαίνεται ότι ο φόβος λειτουργεί περισσότερο ως πολιτικό και οικονομικό εργαλείο παρά ως ρεαλιστική προειδοποίηση για πολεμική απειλή.
Η εικόνα μιας «επιθετικής Ρωσίας» λειτουργεί πρώτα και κύρια ως πολιτικός συνεκτικός ιστός για κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν εσωτερικές πιέσεις και κοινωνική κόπωση.
Η διαρκής ένταση με τη Ρωσία εξυπηρετεί και συγκεκριμένα οικονομικά κέντρα συμφερόντων εντός της Ευρώπης και του ευρύτερου δυτικού μπλοκ.
Όλα τα προηγούμενα δεν σημαίνουν ότι φόβοι και ανησυχίες που διαποτίζουν τις κοινωνίες στην ανατολική Ευρώπη είναι εντελώς αβάσιμες ή κατασκευές πολιτικών σκοπιμοτήτων. Οι χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία έχουν απευθείας βιώματα απειλής.
Μπαίνοντας «στα παπούτσια» της Ρωσίας και λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα ιστορικά βιώματα της χώρας ίσως μπορεί κάποιος να κατανοήσει τις επιδιώξεις και (κυρίως) τις πράξεις του Κρεμλίνου.
Οι περισσότερες (και πιο αξιόπιστες) δυτικές «δεξαμενές σκέψης» συγκλίνουν σε ένα κοινό συμπέρασμα: η πιθανότητα ρωσικής επίθεσης σε χώρα της δυτικής Ευρώπης θεωρείται εξαιρετικά χαμηλή έως ανύπαρκτη.
Συνολικά, η ρητορική περί «ρωσικής απειλής» αποτελεί μείγμα πραγματικότητας και πολιτικής αξιοποίησης.
Η Ρωσία πράγματι διατηρεί αναθεωρητικές τάσεις και βλέπει την ασφάλειά της μέσα από την ιστορική καχυποψία απέναντι στη Δύση.
Όμως, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μετατρέπουν τον φόβο αυτόν σε εργαλείο εσωτερικής συσπείρωσης και οικονομικής ενίσχυσης. Η κοινή εκτίμηση των υπηρεσιών ότι ο κίνδυνος ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ευρώπη είναι πρακτικά ανύπαρκτος δείχνει πως ο πραγματικός στόχος δεν είναι η προετοιμασία για πόλεμο, αλλά η διατήρηση ενός πλαισίου φόβου που ενισχύει τη δυτική συνοχή.
Εντέλει, η Ευρώπη δεν απειλείται άμεσα από ρωσικά στρατεύματα, αλλά από τη μονιμοποίηση ενός ψυχροπολεμικού τρόπου σκέψης. Η υπέρβασή του απαιτεί πολιτικό ρεαλισμό και ιστορική αυτογνωσία – δύο αρετές που σήμερα σπανίζουν και στις δύο πλευρές του «νέου» διχασμένου κόσμου.
Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη δυτική αφήγηση περί ρωσικής απειλής, κυρίως ως κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.
Παρότι δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αντιπαράθεσης, υιοθέτησε πλήρως το ευρωπαϊκό πλαίσιο κυρώσεων κατά της Μόσχας και ενίσχυσε τις αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές σε Αλεξανδρούπολη, Σούδα και Στεφανοβίκειο.
Η στάση αυτή ερμηνεύεται λιγότερο ως φόβος ρωσικής επιθετικότητας και περισσότερο ως προσπάθεια εδραίωσης του γεωπολιτικού της ρόλου εντός της Δύσης.
Ωστόσο, η επιλογή αυτή έχει και κόστος: η ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία αύξησε το ενεργειακό κόστος, ενώ περιόρισε τα περιθώρια πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής.
Στο εσωτερικό, η ρητορική περί «ασφάλειας» χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για την εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και για την προβολή της Ελλάδας ως «πυλώνα σταθερότητας» στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Έτσι, η Αθήνα κινείται περισσότερο μέσα σε ένα δυτικό πλαίσιο πολιτικού ρεαλισμού και συμβολικής πίστης, παρά σε ένα περιβάλλον άμεσης απειλής ή στρατηγικής αναγκαιότητας απέναντι στη Ρωσία.
Διαβάστε επίσης
Συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ: Στις 12 οι υπογραφές για την ανταλλαγή ομήρων – Στα… «κάγκελα» οι ακροδεξιοί της κυβέρνησης Νετανιάχου
Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός μήνας στην ιστορία
Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία – Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.