Έφτασε τα 2,12 ευρώ η βενζίνη – Απελπισία στους οδηγούς

Απελπισία πιάνει τους οδηγούς εδώ και 2,5 μήνες σε κάθε επίσκεψή τους στα βενζινάδικα, μιας και η τιμή των καυσίμων έχει εκτοξευτεί.

Τα καύσιμα παραμένουν σε τροχιά ανόδου όσο δεν βρίσκεται οριστική λύση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στα Στενά του Ορμούζ.

Στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις.

Πλέον η μέση τιμή της βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ αναμένεται να φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στα 1,84 λεπτά κινείται το ντίζελ.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, καθώς ως το κατεξοχήν παραγωγικό καύσιμο, μια απότομη αύξηση του κόστους του θα είχε έντονο αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων.

Οι πρατηριούχοι επαναφέρουν και το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα.

«Πρέπει να παρθούν τυποποιημένα μέτρα, τουλάχιστον όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχουν δοθεί κάποια, έχουν βοηθήσει, αλλά σίγουρα χρειάζονται κι άλλα για τη συγκράτηση των τιμών», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος Πρατηριούχων Μαγνησίας Βάσω Κοντοχρήστου.

Zάγκα: Γιατί εκτοξεύεται η τιμή

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής Μαρία Ζάγκα προειδοποιησε μιλώντας στο Action 24 για ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το νέο ράλι τιμών στη βενζίνη συνδέεται με τις υψηλές πτήσεις του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το πετρέλαιο Brent πωλείται προς 110 δολάρια το βαρέλι, την ώρα που το αμερικανικό αργό διατίθεται στην αγορά προς 106 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές αυτές αφορούν τα λεγόμενα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ωστόσο η κατάσταση γίνεται όλο και πιο ασφυκτική, καθώς τα αποθέματα στα διυλιστήρια πιέζονται επικίνδυνα, επηρεάζοντας τις τιμές λιανικής σε πρατήρια υγρών καυσίμων και βενζινάδικα.

Mειωμένη κατά 40% η κατανάλωση των υγρών καυσίμων στη Λέσβο

Mειωμένη κατά 40% η κατανάλωση των υγρών καυσίμων στη Λέσβο, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου των Βεζνινοπωλών Λέσβου στην ΕΡΤ Β Αιγαίου.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φθάνει το 2,13 ευρώ ανά λίτρο, παρά τις μειωμένες τιμές ΦΠΑ που ισχύουν στη Λέσβο.

Οι τιμές των καυσίμων αλλάζουν καθημερινά, ενώ παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με το πρατήριο και την περιοχή. Αιτία όπως είπε ο κ. Μαλλής αποτελούν οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν συμπαρασύρει τις τιμές των καυσίμων.

Το πετρέλαιο ευτυχώς πρόσθεσε για τους επαγγελματίες έχει μια μικρή κάμψη η τιμή του και κυμαίνεται 1,85 με 1,90 ευρώ ανά λίτρο.

Ο κ. Μαλλής τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην επιβολή πλαφόν στα διυλιστήρια γιατί εκείνα καθορίζουν τις τιμές χοντρικής.

Επίσης επεσήμανε ότι οι πολίτες εξαιτίας του κόστους των καυσίμων έχουν περιορίσει κατά πολύ την κίνηση των αυτοκινήτων τους.

