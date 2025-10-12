search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 12:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 12:22

Ισπανία: Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα – Χάος προκάλεσε η καταιγίδα Alice (Video)

12.10.2025 12:22
plimmyra ispania (1)

Η Ίμπιζα βρέθηκε και πάλι στο έλεος των πλημμυρών, καθώς η κακοκαιρία «Alice» έπληξε με σφοδρές βροχές το δημοφιλές ισπανικό νησί. Η καταιγίδα παρέλυσε το αεροδρόμιο, προκάλεσε διακοπές ρεύματος και ανάγκασαν τις αρχές να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις για δεύτερη φορά μέσα σε δεκαπέντε ημέρες.

Πλημμύρισε το αεροδρόμιο

Στο αεροδρόμιο της Ίμπιζα επικράτησε χαμός καθώς νερά έπεφταν από την οροφή μέσα στις αίθουσες αναμονής και ελέγχου, ενώ προσωπικό και ταξιδιώτες προσπαθούσαν να προστατευτούν.

Σύμφωνα με την AENA (εθνικός φορέας διαχείρισης των αεροδρομίων της Ισπανίας), το αεροδρόμιο έκλεισε για περισσότερη από μία ώρα καθώς η πίστα και οι εσωτερικοί χώροι πλημμύρισαν. Μέσα σε εκείνη την ώρα, συνεργεία καθάρισαν τη διάδρομο και απομάκρυναν τα νερά.

Συνολικά 24 πτήσεις ακυρώθηκαν από το απόγευμα και μετά, με τις μισές να αφορούν αφίξεις και τις υπόλοιπες αναχωρήσεις. Βρετανοί και άλλοι τουρίστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο, ενώ αρκετές πτήσεις εκτράπηκαν προς τη Μαγιόρκα και άλλους κοντινούς προορισμούς.

Τμήματα του τερματικού έκλεισαν προσωρινά για το κοινό, καθώς τα νερά προκάλεσαν βραχυκυκλώματα και μικρές διακοπές ρεύματος. Βίντεο στα τα social media δείχνουν το εσωτερικό του αεροδρομίου να μετατρέπεται σε «λίμνη», με τις υπηρεσίες να επιχειρούν αντλήσεις για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία.

Η κυβέρνηση διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για δεύτερη φορά σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, προκειμένου να βοηθήσουν στην άντληση υδάτων και στη διάνοιξη δρόμων. Η Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης του ισπανικού στρατού (UME) στάλθηκε στο νησί για να συνδράμει τις πολιτικές υπηρεσίες και την τοπική αστυνομία.

Διαβάστε επίσης:

Τελ Αβίβ: Ανελέητο γιουχάρισμα στον Νετανιάχου από συγκεντρωμένους στην Πλατεία Ομήρων – Αποθέωσαν… τον Τραμπ (Video)

Εξέγερση στη Μαδαγασκάρη: Στρατιώτες ενώνονται με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές και καλούν σε ανυπακοή – 22 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Συνελήφθη στο Μεξικό ο «Έλληνας» αρχηγός της σουηδικής μαφίας (Photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-34893-1
ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Πάνω από 20 ηγέτες στην κρίσιμη διάσκεψη για τη Γάζα – Το στοίχημα Τραμπ για ειρήνη (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

routsi_syntagma
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Γιατί ο Μητσοτάκης περνά την προστασία του στο υπουργείο Άμυνας – Κίνηση «αιχμή» σε Δένδια

plimmyra ispania (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα – Χάος προκάλεσε η καταιγίδα Alice (Video)

sk_ant1
MEDIA

«Θα πάρουμε την άδειά σας για το τι θέλουμε να είμαστε;»: «Σφάχτηκαν» στον αέρα Γραμμέλη – Κωστόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 12:50
trump-34893-1
ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Πάνω από 20 ηγέτες στην κρίσιμη διάσκεψη για τη Γάζα – Το στοίχημα Τραμπ για ειρήνη (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

routsi_syntagma
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Γιατί ο Μητσοτάκης περνά την προστασία του στο υπουργείο Άμυνας – Κίνηση «αιχμή» σε Δένδια

1 / 3