search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 14:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 13:20

Στο Ισραήλ οι τελευταίοι ζωντανοί όμηροι: Επιστρέφουν στη Γάζα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι -Πανηγυρικές εικόνες (videos)

13.10.2025 13:20
omiroi-kratoumenoi-israel-palaistini

Ημέρα χαράς τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους. Οι τελευταίοι ζωντανοί όμηροι της Χαμάς είναι πλέον στο Ισραήλ καθώς μετά τους πρώτους 7, αφίχθησαν και οι υπόλοιποι 13.

Ολοι τους έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες και τις απαραίτητες εξετάσεις, σε ένα κλίμα ευφορίας στη χώρα, καθώς χιλιάδες κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν.

Ιδιο είναι το κλίμα και στην πολύπαθη Γάζα πάντως, καθώς μετά την επιστροφή των τελευταίων ομήρων, είναι καθ οδόν για την περιοχή οι περίπου 2.000 κρατούμενοι του Ισραήλ (1.950 για την ακρίβεια) για την πατρίδα τους (και ότι έχει μείνει από αυτήν).

Ανάμεσά τους και 250 ισοβίτες τους οποίους το Ισραήλ συμφώνησε να απελευθερώσει, παρά τις αντιδράσεις της ακροδεξιάς συγκυβέρνησης. Ηδη ορισμένα λεωφορεία έχουν φτάσει στη Γάζα, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Στη Ραμάλα εκτιλύσονται σκηνές χαράς καθώς εκατοντάδες κρατούμενοι του Ισραήλ επέστρεψαν στις οικογένειές τους.

Πλέον, μένει μόνο η επιστροφή των 28 σορών ομήρων που απεβίωσαν σε αυτά τα δύο χρόνια πολέμου, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο, μετά από κάλεσμα του Τραμπ – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλά στην Κνεσέτ (Live)

Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία πιέζουν τη Χαμάς για τον αφοπλισμό της – Αρνείται να παραδώσει τα όπλα η οργάνωση

Τραγωδία στην Γκάνα: 15 νεκροί μετά από ανατροπή βάρκας σε λίμνη – Ανάμεσά τους 11 παιδιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Στην Εξοχή» του Martin Crimp στο θέατρο Αποθήκη – Σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργή Αταμάν για τη διαιτησία στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ»

PRIME- TIME-opekepe
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ «ανοίγει» την σεζόν το «Prime time» (13/10) – Μιλούν, μεταξύ άλλων, Βορίδης, Τσιάρας, Σημανδράκος, «Χασάπης»

vrefos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Ποινική δίωξη στον πατέρα που έκανε χρήση ναρκωτικών δίπλα στο ενός έτους μωρό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ στις 14 Οκτωβρίου - Πώς θα κινηθούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 14:21
parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Στην Εξοχή» του Martin Crimp στο θέατρο Αποθήκη – Σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργή Αταμάν για τη διαιτησία στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ»

1 / 3