Στο Ισραήλ οι τελευταίοι ζωντανοί όμηροι: Επιστρέφουν στη Γάζα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι -Πανηγυρικές εικόνες (videos)

Ημέρα χαράς τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους. Οι τελευταίοι ζωντανοί όμηροι της Χαμάς είναι πλέον στο Ισραήλ καθώς μετά τους πρώτους 7, αφίχθησαν και οι υπόλοιποι 13.

It’s official: There are no more living Israeli hostages in Hamas captivity. pic.twitter.com/qa1Lh4vhhv October 13, 2025

Ολοι τους έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες και τις απαραίτητες εξετάσεις, σε ένα κλίμα ευφορίας στη χώρα, καθώς χιλιάδες κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν.

One of the most historic and emotional moments in the history of Israel 🇮🇱



Hostages are welcomed home by thousands of Israelis after two painful years in Hamas captivity 🎗 pic.twitter.com/h0hqRQ1JyA — REAL JEW (@THEREALJEW613) October 13, 2025

🟡The Returned Hostages Have Now Been Airlifted to Hospitals, Where They Will Reunite with Their Families



In the past few minutes, Eitan Mor, Ziv Berman and Gali Berman, were flown by IAF helicopters to the hospital, accompanied by their family members.

The returned hostages… — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

For the first time in two years, Gali, Ziv, Eitan, Matan, Guy & Alon are safe – back in Israel, surrounded by love.

We’ve waited for you for so long.

There’s no greater joy than saying: Welcome 🇮🇱home. pic.twitter.com/SI6m2o5fTc October 13, 2025

Ιδιο είναι το κλίμα και στην πολύπαθη Γάζα πάντως, καθώς μετά την επιστροφή των τελευταίων ομήρων, είναι καθ οδόν για την περιοχή οι περίπου 2.000 κρατούμενοι του Ισραήλ (1.950 για την ακρίβεια) για την πατρίδα τους (και ότι έχει μείνει από αυτήν).

BREAKING: Buses carrying some of the Palestinian detainees released under the exchange deal just arrived in Ramallah in the central occupied West Bank. pic.twitter.com/EFV3G2AM0b October 13, 2025

Ανάμεσά τους και 250 ισοβίτες τους οποίους το Ισραήλ συμφώνησε να απελευθερώσει, παρά τις αντιδράσεις της ακροδεξιάς συγκυβέρνησης. Ηδη ορισμένα λεωφορεία έχουν φτάσει στη Γάζα, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Thousands of Palestinians in Ramallah welcome back their loved ones released from Israeli prisons under the exchange deal between the Palestinian resistance and the Israeli occupation. pic.twitter.com/YlsuKMMvXE — Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2025

Στη Ραμάλα εκτιλύσονται σκηνές χαράς καθώς εκατοντάδες κρατούμενοι του Ισραήλ επέστρεψαν στις οικογένειές τους.

Festive scenes in Ramallah as families welcome back their loved ones released from Israeli prisons under the exchange deal. pic.twitter.com/Twg8XMSr6a October 13, 2025

Joyous atmosphere in Khan Younis, southern Gaza, as crows gather to welcome hundreds of Palestinian detainees set to be released today from Israeli prisons under the exchange deal. pic.twitter.com/ymQDs4WawX — Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2025

Πλέον, μένει μόνο η επιστροφή των 28 σορών ομήρων που απεβίωσαν σε αυτά τα δύο χρόνια πολέμου, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες.

