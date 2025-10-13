Στο Ισραήλ οι τελευταίοι ζωντανοί όμηροι: Επιστρέφουν στη Γάζα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι -Πανηγυρικές εικόνες (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ημέρα χαράς τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους. Οι τελευταίοι ζωντανοί όμηροι της Χαμάς είναι πλέον στο Ισραήλ καθώς μετά τους πρώτους 7, αφίχθησαν και οι υπόλοιποι 13.
Ολοι τους έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες και τις απαραίτητες εξετάσεις, σε ένα κλίμα ευφορίας στη χώρα, καθώς χιλιάδες κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν.
Ιδιο είναι το κλίμα και στην πολύπαθη Γάζα πάντως, καθώς μετά την επιστροφή των τελευταίων ομήρων, είναι καθ οδόν για την περιοχή οι περίπου 2.000 κρατούμενοι του Ισραήλ (1.950 για την ακρίβεια) για την πατρίδα τους (και ότι έχει μείνει από αυτήν).
BREAKING: Buses carrying some of the Palestinian detainees released under the exchange deal just arrived in Ramallah in the central occupied West Bank. pic.twitter.com/EFV3G2AM0b— Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2025
Ανάμεσά τους και 250 ισοβίτες τους οποίους το Ισραήλ συμφώνησε να απελευθερώσει, παρά τις αντιδράσεις της ακροδεξιάς συγκυβέρνησης. Ηδη ορισμένα λεωφορεία έχουν φτάσει στη Γάζα, σύμφωνα με τη Χαμάς.
Στη Ραμάλα εκτιλύσονται σκηνές χαράς καθώς εκατοντάδες κρατούμενοι του Ισραήλ επέστρεψαν στις οικογένειές τους.
Πλέον, μένει μόνο η επιστροφή των 28 σορών ομήρων που απεβίωσαν σε αυτά τα δύο χρόνια πολέμου, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες.
