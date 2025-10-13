Σλοβακία: Τουλάχιστον 66 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων – Νέο βίντεο, δευτερόλεπτα πριν το ατύχημα

Σε τουλάχιστον 66 ανέρχονται οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων που έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, 13/10, στην ανατολική Σλοβακία, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία, αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο τρένων ήταν να εκτροχιαστεί η μηχανή και ένα βαγόνι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άνθρωποι.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους στη σύγκρουση, που σύμφωνα με την αστυνομία συνέβη μπροστά από σήραγγα κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.

Σλοβακία: Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης

Σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 16 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά ή μετρίας σοβαρότητας τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σε οπτικό υλικό που ανήρτησε η αστυνομία στο Facebook καταγράφονται συντρίμμια, καθώς και η μηχανή και το βαγόνι που είχαν εκτροχιαστεί να βρίσκονται στην πλαγιά ενός λόφου μετά τη σύγκρουση, που συνέβη λίγο μετά τις 10.00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας).

Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερα σπιτιού κατέγραψε τη μία αμαξοστοιχία να περνά από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα, δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

Vteřiny před katastrofou…

Dnes dopoledne se u obce Jabloňov na Východním Slovensku srazili dva rychliky

Na místě jsou desítky zraněných, dva lidé v kritickém stavu , zatím nejsou hlášeny žádn| oběti.

Oba strojvedoucí srážku přežili, vyskočili z lokomotiv před nárazem pic.twitter.com/xIU8S8RebC — Datel z Opičích hor (@Karel_Datel) October 13, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα.

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι τα τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και γίνονται μια γραμμή και ότι τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

🚨 At least 20 people were injured after two trains collided in eastern Slovakia on Monday. Rescue teams, including helicopters and ambulances, rushed to the scene, while nearby hospitals prepared to receive trauma patients. No fatalities have been reported so far.#Slovakia… pic.twitter.com/KbuvtQy4lN — SG News (@SGNews123) October 13, 2025

Διαβάστε επίσης:

Ένταση στο Κνεσέτ: Έβγαλαν σηκωτούς βουλευτές που σήκωσαν πανό για την Παλαιστίνη

CNN: Μόνο τέσσερις σοροί ομήρων θα επιστρέψουν στο Ισραήλ σήμερα – Οργή των συγγενών τους

Τραγωδία στην Γκάνα: 15 νεκροί μετά από ανατροπή βάρκας σε λίμνη – Ανάμεσά τους 11 παιδιά