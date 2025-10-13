search
ΚΟΣΜΟΣ

13.10.2025 16:28

Σλοβακία: Τουλάχιστον 66 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων – Νέο βίντεο, δευτερόλεπτα πριν το ατύχημα

13.10.2025 16:28
slovakia-trena

Σε τουλάχιστον 66 ανέρχονται οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων που έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, 13/10, στην ανατολική Σλοβακία, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία, αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο τρένων ήταν να εκτροχιαστεί η μηχανή και ένα βαγόνι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άνθρωποι.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους στη σύγκρουση, που σύμφωνα με την αστυνομία συνέβη μπροστά από σήραγγα κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.

Σλοβακία: Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης

Σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 16 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά ή μετρίας σοβαρότητας τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σε οπτικό υλικό που ανήρτησε η αστυνομία στο Facebook καταγράφονται συντρίμμια, καθώς και η μηχανή και το βαγόνι που είχαν εκτροχιαστεί να βρίσκονται στην πλαγιά ενός λόφου μετά τη σύγκρουση, που συνέβη λίγο μετά τις 10.00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας).

Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερα σπιτιού κατέγραψε τη μία αμαξοστοιχία να περνά από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα, δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα.

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι τα τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και γίνονται μια γραμμή και ότι τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

