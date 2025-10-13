Δάκρυα χαράς σε Παλαιστίνη και Ισραήλ μετά την απελευθέρωση κρατουμένων και ομήρων – Πανηγυρισμοί σε Γάζα και Τελ Αβίβ (Photos/Video)

Με πανηγυρισμούς και μεγάλη συναισθηματική φόρτιση έγιναν δεκτοί σε Γάζα και Ισραήλ οι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων από τη Χαμάς, αλλά και τον σορών των υπολοίπων 28 που δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Πλήθος ανθρώπων υποδέχθηκαν με ένα ξέσπασμα χαράς και δακρύων στη Ραμάλα την άφιξη λεωφορείων που μετέφεραν Παλαιστίνιους που μόλις απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με τους τελευταίους ζωντανούς ομήρους που είχαν συλληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Hundreds of Palestinians freed from prisons as part of the exchange deal have been released in Ramallah, West Bank. pic.twitter.com/zgeVPoivos — TabZ (@TabZLIVE) October 13, 2025

Εκατοντάδες άνθρωποι επευφήμησαν τους απελευθερωθέντες κρατουμένους, ορισμένοι από τους οποίους με την παλαιστινιακή μαντίλα (κεφίγια) τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό, που αφέθηκαν ελεύθεροι χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και προβλέπει την απελευθέρωση από το Ισραήλ, με αντάλλαγμα τους ομήρους, 250 Παλαιστινίων «που κρατούνταν για λόγους ασφαλείας», μεταξύ των οποίων πολλοί που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών, καθώς και 1.700 Παλαιστινίων που συνελήφθησαν στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

🟡 BREAKING: Freed Palestinian prisoners are welcomed by massive, emotional crowds as they return home. Some had been serving life sentences, including one held for over 40 years, while the youngest was just 15. pic.twitter.com/eun60TIYwT — red. (@redstreamnet) January 25, 2025

Μεταφέρονται στη Λωρίδα της Γάζας πριν η πλειοψηφία τους απελαθεί στην Αίγυπτο.

Ταυτόχρονα, περίπου 1.718 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, πρόκειται επίσης να απελευθερωθούν.

Οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν την Κυριακή σε περίπου 100 συγγενείς κρατουμένων που είχαν προγραμματιστεί να απελαθούν τη Δευτέρα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να παραλάβουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα οποία πρόκειται να απελαθούν εκτός Παλαιστίνης στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις, ο αριθμός των κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές υπερβαίνει τους 11.000, οι οποίοι διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες, ενώ υφίστανται βασανιστήρια, πείνα και συστηματική ιατρική παραμέληση, η οποία έχει οδηγήσει στον θάνατο αρκετών από αυτούς.

Ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη έχει φτάσει τους 350 και 40 κρατούμενοι έχουν βρίσκονται αναμονή ισόβιων ποινών.

Υπάρχουν 53 γυναίκες κρατούμενες, συμπεριλαμβανομένων τριών από τη Γάζα, μαζί με δύο ανήλικες.

Red Cross vehicles carrying a second group of hostages were seen leaving Khan Younis, Gaza Strip on Monday, heading towards Israel.



Earlier Monday, Hamas released seven hostages, the first to be released as part of a ceasefire that paused two years of war. pic.twitter.com/pQ51S2Wccv — The Associated Press (@AP) October 13, 2025

Περίπου 400 παιδιά κρατούνται στις φυλακές Όφερ και Μεγκίντο, ενώ ο αριθμός των κρατουμένων που κρατούνται χωρίς δίκη έχει φτάσει περίπου τους 3.380 από τον Οκτώβριο.

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου για τους Παλαιστίνιους Κρατούμενους της Χαμάς μίλησε στο Al Jazeera για όσους απελευθερώνονται σήμερα από τις ισραηλινές φυλακές.



Ο διευθυντής δήλωσε στο αραβικό μέσο ενημέρωσης ότι το τέλος της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα είναι μια «μεγάλη μέρα», κατά την οποία θα απελευθερωθούν πολλοί κρατούμενοι που βρίσκονται στις φυλακές εδώ και δεκαετίες.

Στο Ισραήλ οι 20 όμηροι που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι παρέλαβε 20 Ισραηλινούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας σε δύο ομάδες και τους παρέδωσε στις κατοχικές αρχές.

Oι τελευταίοι ζωντανοί όμηροι της Χαμάς έφτασαν στο Ισραήλ καθώς μετά τους πρώτους 7, αφίχθησαν και οι υπόλοιποι 13.

“Καλωσήρθατε στο σπίτι σας”, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε σειρά μηνυμάτων που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, υποδεχόμενο τους Ελκάνα Μπόχμποτ, Ρομ Μπρασλάφσκι, Νιμρόντ Κοέν, Άριελ και Νταβίντ Κούνιο, Εβιατάρ Νταβίντ, Μαξίμ Χερκίν, Εϊτάν Χορν, Σεγκέβ Καλφόν, Μπαρ Κούπερσταϊν, Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, Αβινατάν Ορ και Ματάν Ζανγκάουκερ, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατά την 738η ημέρα της κράτησής τους στη Γάζα.

Το υπουργείο είχε υποδεχθεί με τον ίδιο τρόπο σήμερα το πρωί την απελευθέρωση της πρώτης ομάδας 7 εν ζωή ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ. Πρόκειται για τους Όμρι Μιράν, Ματάν Άνγκρεστ, Ζιβ Μπέρμαν, Γκάλι Μπέρμαν, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, Αλόν Οχέλ και Εϊτάν Μορ.

After two years of war in Gaza, all living hostages have now been freed and are in Israel. Follow live updates. https://t.co/kzQTcCl2H1 pic.twitter.com/q9kO6Q2Yuj — CNN (@CNN) October 13, 2025

Οι απελευθερωμένοι Ισραηλινοί όμηροι μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας από τη βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ σε νοσοκομείο στα κεντρικά της χώρας, σύμφωνα με το στρατό.

Family and friends of Israeli hostages burst into tears and cheers of joy while watching their loved ones being released by Hamas after more than two years of captivity in Gaza https://t.co/AvJ9bBbtRb pic.twitter.com/E94JgcyGW8 — Reuters (@Reuters) October 13, 2025





Οι όμηροι θα συναντήσουν περισσότερα μέλη της οικογένειάς τους στο νοσοκομείο και θα υποβληθούν σε αποκατάσταση μετά από πάνω από δύο χρόνια αιχμαλωσίας από τη Χαμάς.

The remaining living hostages released by Hamas have arrived back in Israel. Israeli authorities have also begun releasing hundreds of Palestinian detainees and prisoners under the Trump administration-brokered ceasefire plan. https://t.co/VQbVNRTi9e pic.twitter.com/mOPY2mXSVw — The Washington Post (@washingtonpost) October 13, 2025

Πλήθος κόσμου πανηγυρίζει στην πλατεία των ομήρων στο Τελ Αβίβ και στη στρατιωτική βάση Reim.

WSJ’s Dov Lieber reports from Hostage Square in Tel Aviv, where crowds gathered to celebrate the release of the remaining Israeli hostages from Gaza.



Read more 🔗: https://t.co/WoRsHPTUAI pic.twitter.com/FVyrs2OSew — The Wall Street Journal (@WSJ) October 13, 2025

Φόρουμ ομήρων: Μονο 4 σοροι θα επιστραφούν την Δευτέρα

Η κυριότερη ισραηλινή οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα δήλωσε ότι έμαθε πως η Χαμάς δεν θα παραδώσει σήμερα παρά μόνο τέσσερις σορούς ομήρων, καταγγέλλοντας «παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Οι οικογένειες των ομήρων είναι σοκαρισμένες και απογοητευμένες αφότου έμαθαν ότι μόνο τέσσερις σοροί ομήρων από τους 28 [νεκρούς ομήρους] που κρατούνται από τη Χαμάς θα παραδοθούν σήμερα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς. Αναμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση και τους μεσολαβητές να λάβουν αμέσως μέτρα για να διορθώσουν αυτή τη σοβαρή αδικία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Με την επιστροφή των σορών των ομήρων που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, θα ολοκληρωθεί το σκέλος αυτό της συμφωνίας εκεχειρίας.

