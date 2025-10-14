search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025
14.10.2025

Οι «Άγριες μέλισσες» πετάνε Κροατία

14.10.2025 15:10
Η μέλισσα μπορεί να διανύσει, από την κυψέλη, απόσταση ενός χιλιομέτρου, σε πτήση για αναζήτηση τροφής. Ειδικοί αναφέρουν ότι σε ευνοϊκή γεωγραφική τοποθεσία μέλισσες έχουν πάει, πατώντας, πάνω από οκτώ χιλιόμετρα από εκεί όπου βρίσκονταν.

Οι «Άγριες μέλισσες» των Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη άνοιξαν τα «φτερά» τους και αρχίζουν το ταξίδι τους ακόμα πιο μακριά. Τουλάχιστον ως την Κροατία.

«Η Ελένη, η Ασημίνα, η Δρόσω, ο Δούκας, η Μυρσίνη, ο Λάμπρος ο Νικηφόρος, ο Κωνσταντής κι όλη η “παλιοπαρέα” παίρνουν ξανά σάρκα και οστά. Η Κροατία ετοιμάζεται ν’αποκτήσει τις δικές της Άγριες Μέλισσες κι είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι Μελισσούλες ανοίγουν τα φτερά τους και στο εξωτερικό!!! #agriesmelisses#ant1#rtl#divljepcele», σημειώνει η συνδημιουργός της σειράς Μελίνα Τσαμπάνη σε ανάρτηση της στα σίσιαλ μίντια για τη σειρά που ανατοποθέτησε την ελληνική μυθοπλασία σε κεντρική θέση στο τηλεοπτικό κάδρο.

Η ιστορία των Τσαμπάνη – Καλκόβαλη  που έγινε δημοφιλής μέσα από την σειρά του ΑΝΤ1, μεταφέρεται στην κροατική τηλεόραση και οι αδελφές Σαμίρη συστήνονται στο τηλεοπτικό κοινό της χώρα ως Sestre Runje, στη σειρά «Divljepčele»,  όπως αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα του Κροατικού Τύπου.

Η πλοκή της υπόθεσης στην Κροατική εκδοχή εκτυλίσσεται στην ενδοχώρα της Δαλματίας, όπου οι τρείς αδελφές Ρούνια θα δώσουν αγώνα για την επιβίωση και την ταυτότητα τους.

