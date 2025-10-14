One Channel: Καταδικάζει τη λεκτική επίθεση στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, σε βάρος του παρουσιαστή της εκπομπής «ΕΔΩ*».

Με ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια το One Channel καταδικάζει την στάση του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εργασίας και στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Νεφελούδη, με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, όπως τονίζει το κανάλι , στο πρόσωπο του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού στο πλαίσιο της ζωντανής» εκπομπής «ΕΔΩ*» χθες (13/10) το βράδυ.

«Ο τηλεοπτικός σταθμός One Channel καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη λεκτική επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός από τον Ανδρέα Νεφελούδη, πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής «ΕΔΩ*».

Ο κ. Νεφελούδης, αντί να συμμετάσχει σε έναν πολιτισμένο και ουσιαστικό διάλογο, προχώρησε σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς προς τον δημοσιογράφο, αποκαλώντας τον «ορφανό της Χούντας», ενώ μίλησε απαξιωτικά για τον σταθμό, χαρακτηρίζοντάς τον «κανάλι της Δεξιάς».

Τέτοιες συμπεριφορές απαξίωσης του δημοσιογραφικού έργου και προσβολής του δημόσιου λόγου δεν έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο και αντιβαίνουν στις αρχές σεβασμού και δημοκρατίας που υπηρετεί ο σταθμός μας, ο οποίος πάντα φιλοξενούσε και φιλοξενεί όλες τις απόψεις, πράγμα που θα συνεχίζει να κάνει με σεβασμό στους κανόνες της δεοντολογίας και της ελεύθερης έκφρασης χωρίς απολύτως καμία όμως έκπτωση σε ζητήματα πολιτικού ήθους. #OneChannel», αναφέρει στην ανακοινωση του ο σταθμός.

Το επίμαχο απόσπασμα της εκπομπής «ΕΔΩ*» με την επεισοδιακή συνέντευξη Ανδρέα Νεφελούδη:

