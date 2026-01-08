Σέρρες: Αν ο 17χρονος έφυγε από τα χέρια μου ζητάω συγγνώμη, λέει μέσα από τα κρατητήρια ο 16χρονος

Για πρώτη φορά μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τις Σέρρες και το πανελλήνιο, με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου από 16χρονο, ο κατηγορούμενος μίλησε μέσα από τα κρατητήρια για το συμβάν, δήλωσε ότι έχει τύψεις, και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, αν αυτός ευθύνεται για τον θάνατο του.

Ο 16χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή ενώ μιλώντας μέσα από τα κρατητήρια στο MEGA δηλώνει πως «άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια, αν και δεν είναι κάτι αυτό».





Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως «από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως εγώ έμαθα πως 1:30 η ώρα ήταν έξω το παιδί και εγώ 1:30 ήμουν σπίτι μου».



«Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου…», είπε.

Σε ερώτηση για το αν ισχύουν τα όσα έχουν ειπωθεί για μία κοπέλα ο 16χρονος απάντησε: «ισχύει ναι, τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό.

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική έκθεση στη σορό του 17χρονου έδειξε βαρύτατες κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων.





Μητέρα 16χρονου: «Η ευθύνη είναι δική μου, εγώ έπρεπε να δικάζομαι, όχι το παιδί»

Από τη πλευρά της, η μητέρα του 16χρονου, μιλώντας στο MEGA ανέφερε πως «εγώ έπρεπε να βάλω όρια από την αρχή, φυσικά έχω ευθύνη. Η ευθύνη είναι δική μου, εγώ έπρεπε να δικάζομαι, όχι το παιδί. Ο Κ.. δεν ήταν ποτέ επιθετικός, δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα, δεν το περίμενα».



«Όλα έγιναν για ένα κορίτσι, για αυτή την κοπέλα που τα είχε με τον μικρό και το άλλο το παλικάρι της είπε “να τα χαλάσεις με τον Π.. έλα να τα φτιάξεις μαζί μου”. Και αυτή το είπε κατευθείαν στον γιο μου και έτσι άναψε η φωτιά. Αυτά ξέρω εγώ», δήλωσε η μητέρα.

«Είμαι χαντακωμένη, να ανοίξω μια τρύπα να κρυφτώ. Είμαι χάλια, ντρέπομαι, δεν ξέρω τι να πω. Πρώτα κλαίω τον Α… και μετά τον Κ… που θα καταστραφεί γιατί θα πάει στην φυλακή και εκεί θα τελειώσει η ζωή του, θα αρχίσει μετά μπες-βγες, όλοι ξέρουμε τι γίνεται μετά», ανέφερε.



«Τα παιδιά δεν ήταν παραμελημένα, απλά είχα κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Μέχρι πριν από πέντε χρόνια ζούσε και ο πατέρας μου δίπλα, ήμασταν μια χαρά. Για άλλο λόγο μου έστειλαν την Πρόνοια και είδε ότι τα παιδιά ήταν νορμάλ. Για άλλο λόγο έγινε η καταγγελία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βγάζουν κακία. Η ίδια μου η αδερφή έκανε την καταγγελία εντάξει;», είπε η μητέρα και παραδέχτηκε πως τα παιδιά ζούσαν χωρίς ρεύμα το καλοκαίρι «για κάνα δύο μήνες αλλά πηγαίναμε στα πεθερικά μου που είναι πέντε λεπτά από τις Σέρρες».



«Κανένας δεν με βοηθούσε, βρήκα δουλειά σαν λαντζιέρα στη Θεσσαλονίκη έκατσα για δύο μήνες αλλά πηγαινοερχόμουν συνέχεια, ανά δύο μέρες ήμουν εδώ. Αυτά που λέει είναι ψέματα. Ήμουν εδώ και ζούσε και ο πατέρας τους. Έπρεπε να πληρώσω το ρεύμα, δεν με βοήθησε κανείς, μου άφησε χρέη. Έχω πολλά χρέη, ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα, παντού διακανονισμούς, τρέχω από εδώ και από εκεί δεν ξέρω τι μου γίνεται μετά τον θάνατο του συζύγου», είπε σε άλλο σημείο.



Υποστήριξε πως «υπήρχε επιμελήτρια ανηλίκων που κοίταζε τα παιδιά συνέχεια. Δεν μπορούσαν να μου πάρουν τα παιδιά εφόσον ήμουν νορμάλ εγώ και όλα ήταν ρολόι, προσπαθούσα και τα κατάφερνα μόνη μου, το ρεύμα εγώ το επανασύνδεσα. Ποια ήθελε την επιμέλεια; Τι μου πρόσφερε; Δεν έβγαλε ποτέ να μου δώσει να πληρώσει το ρεύμα, μόνη μου τα κατάφερα».

