Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», λέει ο αδελφός του 16χρονου που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στις Σέρρες από τον θάνατο ενός 17χρονου, μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του από έναν 16χρονο.

Για την υπόθεση μίλησε στο Mega ο αδελφός του 16χρονου δράστη, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Μεταξύ άλλων, ο αδελφός του 16χρονου έκανε λόγο για «κακή στιγμή», και τόνισε ότι «ο αδελφός μου δεν ήταν ποτέ τέτοιο παιδί».

«Ήταν μια κακή στιγμή»

«Ο αδελφός μου δεν ήταν ποτέ τέτοιο παιδί. Λυπούμαστε πάρα πολύ για την οικογένεια του παιδιού. Δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση», ανέφερε αρχικά ο αδελφός του 16χρονου κατηγορούμενου.

Ο ίδιος, πρόσθεσε ότι ο αδελφός του δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον άλλο ανήλικο και βιώνει βαριά συναισθηματική πίεση: «Ο αδελφός μου δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα και μέσα στα κρατητήρια κλαίει για αυτό το παιδί που χάθηκε».

«Ήταν μια κακή στιγμή, μια λάθος στιγμή», πρόσθεσε ακόμη ο αδελφός του 16χρονου.

Στην εκπομπή Live News μίλησε και η μητέρα του 16χρονου, η οποία τόνισε από την πλευρά της: «Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου αν φταίει θα πληρώσει, θα φυλακιστεί. Ξέρω τον θυμό τους, καλύτερα ας δικαστώ εγώ, γιατί ίσως έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια».

