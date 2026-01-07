search
07.01.2026 22:45

Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», λέει ο αδελφός του 16χρονου που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο

07.01.2026 22:45
serres

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στις Σέρρες από τον θάνατο ενός 17χρονου, μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του από έναν 16χρονο.

Για την υπόθεση μίλησε στο Mega ο αδελφός του 16χρονου δράστη, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Μεταξύ άλλων, ο αδελφός του 16χρονου έκανε λόγο για «κακή στιγμή», και τόνισε ότι «ο αδελφός μου δεν ήταν ποτέ τέτοιο παιδί».

«Ήταν μια κακή στιγμή»

«Ο αδελφός μου δεν ήταν ποτέ τέτοιο παιδί. Λυπούμαστε πάρα πολύ για την οικογένεια του παιδιού. Δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση», ανέφερε αρχικά ο αδελφός του 16χρονου κατηγορούμενου.

Ο ίδιος, πρόσθεσε ότι ο αδελφός του δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον άλλο ανήλικο και βιώνει βαριά συναισθηματική πίεση: «Ο αδελφός μου δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα και μέσα στα κρατητήρια κλαίει για αυτό το παιδί που χάθηκε».

«Ήταν μια κακή στιγμή, μια λάθος στιγμή», πρόσθεσε ακόμη ο αδελφός του 16χρονου.

Στην εκπομπή Live News μίλησε και η μητέρα του 16χρονου, η οποία τόνισε από την πλευρά της: «Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου αν φταίει θα πληρώσει, θα φυλακιστεί. Ξέρω τον θυμό τους, καλύτερα ας δικαστώ εγώ, γιατί ίσως έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια».

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

