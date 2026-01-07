search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 00:44
07.01.2026 22:14

Αναστάτωση στον Βόλο: Νεαρός άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στο κέντρο της πόλης – Είχε φύγει από ψυχιατρική κλινική

07.01.2026 22:14
Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η εμφάνιση ενός νεαρού άνδρα στο κέντρο του Βόλου, ο οποίος κυκλοφορούσε γυμνός.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο νεαρός άνδρας περιφερόταν χωρίς ρούχα στην οδό Πολυμέρη, δημιουργώντας αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους περαστικούς.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία κατέφθασε στο σημείο και μετά από σύντομη παρέμβαση διαπίστωσε ότι ο νεαρός είχε φύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου Βόλου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά την παρέμβαση των αστυνομικών ο άνδρας επέστρεψε στην κλινική, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση.

