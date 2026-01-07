Σάμος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε από ψαρά σε παραλία

Η σορός ενός άνδρα, άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Κουρούντερε στα βόρεια της Σάμου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τη σορό, που ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, εντόπισε ένας ψαράς, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως το Λιμενικό της Σάμου, δυνάμεις του οποίου έσπευσαν στο σημείο.

Η σορός στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, με τις τοπικές Αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για κάποιον από τους δύο αγνοούμενους μετανάστες από το ναυάγιο της 16ης Δεκεμβρίου του 2025.

