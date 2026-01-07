Συναγερμός στον Άλιμο για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας – Αγνοείται από τις 22/12

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Αλίμου για την εξαφάνιση 14χρονου αγοριού από χώρο παιδικής προστασίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, τα ίχνη του 14χρονου χάθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται σχετικά σήμερα, 7/1, και να προχωρά άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ. έχει ύψος 1,80 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

