07.01.2026 20:57

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο – Πτήση δεν κατάφερε να προσγειωθεί στα Ιωάννινα

keravnoi kataigia 99- new

Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι του νομού της Περιφέρειας Ηπείρου για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Επιστροφή της πτήσης Αθήνα – Ιωάννινα λόγω ισχυρής καταιγίδας

Δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα Ιωάννινα πτήση από την Αθήνα.

Φτάνοντας πάνω από τον Αμβρακικό και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να κάνει στροφή και να επιστρέψει στο «Ελ. Βενιζέλος».

Κατολισθήσεις, καταπτώσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης μετρούν κι αυτή την φορά οι Δήμοι Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές καταγράφονται στο Ζαγόρι, την Κόνιτσα και το Πωγώνι.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ήδη ενεργοποιήσει 35 μηχανήματα για την αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων σε δεκάδες σημεία του οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, τα προβλήματα εντοπίζονται στα χωριά Αμπελοχώρι, Μιχαλήτσι, Καλλαρύτες, Ματσούκι και Πράμαντα, όπου τουλάχιστον δέκα μηχανήματα δουλεύουν από νωρίς το πρωί για τον καθαρισμό των δρόμων και την ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων.

Στο Ματσούκι έπεσαν κολώνες της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα το χωριό να μην έχει ηλεκτρικό ρεύμα και τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ να εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών.

Στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων σημειώνονται προβλήματα με καταπτώσεις βράχων στην περιοχή του Καταρράκτη και ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης.

Η Πολιτική Προστασία της Ηπείρου βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

