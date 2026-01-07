Εκτός κινδύνου η 14χρονη που κατέρρευσε μετά την κατανάλωση αλκοόλ – «Δεν είχε ξαναπιεί», λέει ο πατέρας της

Κατέρρευσε 14χρονο κορίτσι στο Περιστέρι που κατανάλωσε μαζί με την παρέα της βότκα, την οποία αγόρασαν από περίπτερο.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Ο πατέρας της, μιλώντας στο MEGA, δήλωσε ότι είναι εκτός κινδύνου. «Το παιδί είναι καλά. Αισθάνθηκε ίσως αδιαθεσία, ίσως επειδή δεν είχε ξαναπιεί. Η μητέρα του είχε πάει στη φίλη του. Τα πιτσιρίκια έκαναν κάποια παγαποντιά. Παρασύρονται από τα challenge, που βλέπουν στο ίντερνετ, να δοκιμάζουν κρυφά ποτά».

Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, που συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, δήλωσε ότι αλκοόλ αγόρασε νεαρός άνω των 18 ετών.

