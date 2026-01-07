Εκτός κινδύνου η 14χρονη που κατέρρευσε μετά την κατανάλωση αλκοόλ – «Δεν είχε ξαναπιεί», λέει ο πατέρας της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κατέρρευσε 14χρονο κορίτσι στο Περιστέρι που κατανάλωσε μαζί με την παρέα της βότκα, την οποία αγόρασαν από περίπτερο.
Η 14χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.
Ο πατέρας της, μιλώντας στο MEGA, δήλωσε ότι είναι εκτός κινδύνου. «Το παιδί είναι καλά. Αισθάνθηκε ίσως αδιαθεσία, ίσως επειδή δεν είχε ξαναπιεί. Η μητέρα του είχε πάει στη φίλη του. Τα πιτσιρίκια έκαναν κάποια παγαποντιά. Παρασύρονται από τα challenge, που βλέπουν στο ίντερνετ, να δοκιμάζουν κρυφά ποτά».
Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, που συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, δήλωσε ότι αλκοόλ αγόρασε νεαρός άνω των 18 ετών.
