Μπλόκα: Διαψεύδει η ΕΛΑΣ τα περί ολικής διακοπής στο εθνικό δίκτυο – Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μέσω παρακαμπτήριων και εναλλακτικών διαδρομών πραγματοποιείται κανονικά η κυκλοφορία στο σύνολο του εθνικού οδικού δικτύου βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού που έχει τεθεί σε εφαρμογή για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών, αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αναφορές περί ολικής διακοπής της κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη εκδοθεί σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης στο οδικό δίκτυο.

Θεσσαλία

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται:

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, για σήμερα Πέμπτη (08-01-2026) από ώρα 13:15΄και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, όλων των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, των φορτηγών και των λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι το νοτιότερο άκρο του Ανισόπεδου Κόμβου Πλαταμώνα (Χ/Θ 400+265) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αλλά και στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, δεν θα εισέρχονται στον Α/Κ Πλατυκάμπου, αλλά θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα κατευθύνονται στην Επαρχιακή Οδό Γυρτώνης–Τυρνάβου και μέσω της Εθνικής Οδού Λάρισας–Κοζάνης, της Εθνικής Οδού Ελασσόνας-Δεσκάτης και της Ε.Ο Τρικάλων-Γρεβενών, στο ύψος των Γρεβενών θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό.

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων, δεν θα εισέρχονται στον Α/Κ Πλατυκάμπου, αλλά θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών–Θεσσαλονίκης και απ’ όπου θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Συκουρίου ή τον Α/Κ Γυρτώνης έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού και στη συνέχεια στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού–Λεπτοκαρυάς, όπου στο ύψος του Σ.Σ. Ραψάνης θα κατευθύνονται στην Επ. Οδό Ράψανης-Πυργετού όπου θα εισέρχονται εκ νέου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. στον Α/Κ Πλαταμώνα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στο Κλειδί Ημαθίας και μέσω της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Γρεβενών θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό Γρεβενών –Τρικάλων και εν συνέχεια θα κατευθύνονται προς Ε.Ο. Δεσκάτης -Ελασσόνας και μέσω της Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας θα εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Τυρνάβου-Γυρτώνης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου όπου θα εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου.

Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Α/Κ Πλαταμώνα στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς από όπου θα κατευθύνονται προς Πυργετό και μέσω της Επ. Οδού Πυργετού -Ραψάνης θα εισέρχονται εκ νέου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς στο ύψος του Σ.Σ. Ραψάνης και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου όπου θα εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου.

Δυτική Μακεδονία

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται, μετά από Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, σήμερα (08-01-2026) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στην Εγνατία Οδό και στην Εθνική Οδό Κοζάνης- Ιωαννίνων, από τον Ι/Κ Καλαμιάς έως τον Α/Κ Σιάτιστας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Θεσσαλονίκη

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι λόγω της ταυτόχρονης ύπαρξης γεωργικών ελκυστήρων: α) επί του οδοστρώματος του οδικού Άξονα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων Ν. Μαλγάρων, καθώς και β) επί του οδοστρώματος του οδικού Άξονα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της εισόδου Χαλκηδόνας, εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Από ώρα 12:00΄ της Πέμπτης 8-1-2026 και μέχρι νεωτέρας, η κίνηση όλων των οχημάτων επί του οδικού Άξονα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης θα διεξάγεται ως εξής:

Α. Από Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα:

i) Για τα οχήματα Μ.Β. έως 5 τόνους:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Χαλάστρα – Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) – Κουλακιώτη (Χαλάστρα) – Βενιζέλου (Χαλάστρα) – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Κύμινα – Ν.Μάλγαρα – έξοδος προς Π.Α.Θ.Ε. – Π.Α.Θ.Ε.

ii) Για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 5 τόνων και έως 20 τόνους:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Ευζώνους – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Αλεξάνδρεια.

iii) Για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 20 τόνων:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Ευζώνους – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Γιαννιτσά.

Β. Από Αθήνα με προορισμό την Θεσσαλονίκη:

i) Για τα οχήματα Μ.Β. έως 20 τόνους:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Βέροια – Εγνατία Οδός – κόμβος Νησελίου – Νησέλι – Αλεξάνδρεια – Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας – Χαλκηδόνα και στη συνέχεια είτε οδός Πολυτεχνείου (Χαλκηδόνα) – Επ.Ο. Χαλκηδόνας-Βραχιάς – Παρθένι – Άδενδρο – Βραχιά – Κύμινα – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Χαλάστρα – Επ.Ο. Χαλάστρας-Σίνδου – Σίνδος – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης, είτε Κουφάλια – Πρόχωμα – Γέφυρα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης.

ii) Για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 20 τόνων:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Βέροια – Εγνατία Οδός – κόμβος Νησελίου – Νησέλι – Αλεξάνδρεια – Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας – επαρχιακή οδός Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών – Γιαννιτσά – Χαλκηδόνα και στη συνέχεια είτε οδός Πολυτεχνείου (Χαλκηδόνα) – Επ.Ο. Χαλκηδόνας-Βραχιάς – Παρθένι – Άδενδρο – Βραχιά – Κύμινα – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Χαλάστρα – Επ.Ο. Χαλάστρας-Σίνδου – Σίνδος – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης, είτε Κουφάλια – Πρόχωμα – Γέφυρα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης.

Γ. Από Ευζώνους με προορισμό την Αθήνα:

i) Για τα οχήματα Μ.Β. έως 5 τόνους:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – Π.Α.Θ.Ε. ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη – έξοδος προς Σίνδο – επαρχιακή οδός Σίνδου – Χαλάστρας – Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) – Κουλακιώτη (Χαλάστρα) – Βενιζέλου (Χαλάστρα) – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Κύμινα – Ν.Μάλγαρα – έξοδος προς Π.Α.Θ.Ε. – Π.Α.Θ.Ε.

ii) Για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 5 τόνων και έως 20 τόνους:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – έξοδος από κόμβο Αγ. Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Αλεξάνδρεια.

iii) Για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 20 τόνων:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Γιαννιτσά.

Φθιώτιδα – Βοιωτία – Χαλκίδα

Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ως ακολούθως:

Θήβα Βοιωτίας, 89,835η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών) και

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών), κίνηση στον παράδρομο του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. και ακολούθως μέσω των Ε.Ο. Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, Λιβαδειάς – Αταλάντης, στην 71,700 χ/θ Π.Ε.Ο Λαμίας – Λιβαδειάς (Κόμβος Παλαιού Λεβέντη) και μέσω Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς, Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών και Θηβών Χαλκίδας στην 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας). Στο δε ρεύμα πορείας προς Λαμία, από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Σημειώνεται ότι, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ώρες 07:00 έως 21:00, τα I.X.E. αυτοκίνητα και τα λεωφορεία που κινούνται προς Λαμία, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδρομή έως την 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και ακολούθως μέσω Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αταλάντης και Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Λιβανατών (149,555η χ/θ).

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475η χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο δε ρεύμα πορείας προς Λαμία από την 137,475η χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) έως την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών).

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, (10,500η χ/θ Α/Δ Σχηματαρίου – Χαλκίδας) και εκτροπή αυτής μέσω της Παλαιάς Γέφυρας Χαλκίδας (κίνηση μέσω της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας – Σχηματαρίου).

Δυτική Ελλάδα

Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο Εθνικό Οδικό στη Δυτική Ελλάδα ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Διακοπές Κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, στα παρακάτω σημεία :

Ιόνια Οδός στα διόδια Αγγελοκάστρου,

Περιμετρική Οδός Πατρών στον κόμβο Εγλυκάδας,

Ολυμπία Οδός (Πατρών – Πύργου) στον κόμβο Χανάκια.

Πελοπόννησος

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται εκ νέου τροποποίηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο- Σπάρτη, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στη Μεσσηνία.

Διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος που κινείται επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ της χ/θ 222,4 (Α/Κ Αρφαρών) και της χ/θ 236,5 (Α/Κ Ασπροχώματος), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

παντός είδους οχήματος που κινείται επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Εκτροπή παντός είδους οχήματος που κινείται επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Καλαμάτα μέσω του Κλάδου Εξόδου Κ-17-1 (Α/Κ Αρφαρών) προς την Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

που κινείται επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου με μέσω του Κλάδου Εξόδου Κ-17-1 (Α/Κ Αρφαρών) προς την Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Εκτροπή παντός είδους οχήματος που κινείται από την απόληξη του αυτοκινητοδρόμου επί του δικτύου του με κατεύθυνση προς Αθήνα μέσω του Κλάδου Εξόδου Α-19-1 (Α/Κ Ασπροχώματος) προς το επαρχιακό δίκτυο και ακολούθως την Π.Ε.Ο. Καλαμάτας- Τρίπολης, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

που κινείται από την απόληξη του αυτοκινητοδρόμου επί του δικτύου του μέσω του Κλάδου Εξόδου Α-19-1 (Α/Κ Ασπροχώματος) προς το επαρχιακό δίκτυο και ακολούθως την Π.Ε.Ο. Καλαμάτας- Τρίπολης, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Διακοπή χρήσης του Κλάδου Εισόδου Α-18-2 της Συνδετήριας Οδού Μεσσήνης-Θουρίας για κάθε όχημα που πρόκειται να κινηθεί επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Αθήνα .

του Κλάδου Εισόδου Α-18-2 της Συνδετήριας Οδού Μεσσήνης-Θουρίας για κάθε όχημα που πρόκειται να κινηθεί επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου . Διακοπή χρήσης του Κλάδου Εξόδου Α-18-1 της Συνδετήριας Οδού Μεσσήνης-Θουρίας για κάθε όχημα που πρόκειται να κινηθεί επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Αθήνα .

του Κλάδου Εξόδου Α-18-1 της Συνδετήριας Οδού Μεσσήνης-Θουρίας για κάθε όχημα που πρόκειται να κινηθεί επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου . Διακοπή χρήσης του Κλάδου Εισόδου Κ-18-2 της Συνδετήριας Οδού Μεσσήνης-Θουρίας για κάθε όχημα που πρόκειται να κινηθεί επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Καλαμάτα .

του Κλάδου Εισόδου Κ-18-2 της Συνδετήριας Οδού Μεσσήνης-Θουρίας για κάθε όχημα που πρόκειται να κινηθεί επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου . Διακοπή χρήσης του Κλάδου Εξόδου Κ-18-1 της Συνδετήριας Οδού Μεσσήνης-Θουρίας για κάθε όχημα που πρόκειται να κινηθεί επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Καλαμάτα .

του Κλάδου Εξόδου Κ-18-1 της Συνδετήριας Οδού Μεσσήνης-Θουρίας για κάθε όχημα που πρόκειται να κινηθεί επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου . Διακοπή χρήσης του Κλάδου Εισόδου Κ-17-2 για κάθε όχημα που πρόκειται να κινηθεί επί του δικτύου του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

