search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 16:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 16:43

Σοκαριστικό συμβάν στο Δημαρχείο Αγρινίου: Άνδρας σε αμόκ απείλησε τον Δήμαρχο – Δάγκωσε υπάλληλο

08.01.2026 16:43
dimarxeio agrinioy 88- new
Photo: agrinionews.gr

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Δημαρχείο Αγρινίου.

Ένας άνδρας εισήλθε στο δημαρχιακό μέγαρο και έφτασε στον δεύτερο όροφο όπου βρίσκεται το γραφείο του Δημάρχου, Γιώργου Παπαναστασίου, δίνοντας ψευδή στοιχεία στην είσοδο.

Σύμφωνα με το agrnionews.gr, o άνδρας φωνάζοντας ζητούσε επίμονα να του μιλήσει και όταν βρέθηκε ενώπιος ενωπίω με τον Δήμαρχο ξεκίνησε να τον απειλεί και να βρίζει.

Υπάλληλος του Δήμου προσπάθησε να τον απωθήσει, ωστόσο ο άνδρας του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο μπράτσο. Οι ψυχραιμότεροι κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ  που έσπευσαν στο σημείο.

Η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του άνδρα ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου, ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος στο δημαρχιακό μέγαρο βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Διαβάστε επίσης:

Σάρωσε η κακοκαιρία κυρίως τη Δ. Ελλάδα: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε αυτοκίνητα, έπεσαν κολώνες από τους θυελλώδεις ανέμους, ζημιές και σε επιχειρήσεις

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί, τρακτέρ και φωτιές στα Τέμπη, έκλεισαν και τα Μάλγαρα – Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα (Video)

Άγριο bullying στον γιο της καταγγέλλει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα – «Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
childhood-vaccines_0801_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι ΗΠΑ «κόβουν» έξι παιδικά εμβόλια – Έντονες αντιδράσεις από τους γιατρούς: Προειδοποιούν για αύξηση νοσηλειών και θανάτων

agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Η Ελλάδα «κόπηκε» στα δύο, μπλόκα παντού – Πρόσκληση της κυβέρνησης για συνάντηση με Μητσοτάκη την Τρίτη

kideia venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

100 νεκρούς από την αμερικανική επίθεση ανακοίνωσε η Βενεζουέλα

korinthia
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε σπίτι στην Κορινθία – Δύο νεκροί (Video)

dimarxeio agrinioy 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό συμβάν στο Δημαρχείο Αγρινίου: Άνδρας σε αμόκ απείλησε τον Δήμαρχο – Δάγκωσε υπάλληλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 16:53
childhood-vaccines_0801_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι ΗΠΑ «κόβουν» έξι παιδικά εμβόλια – Έντονες αντιδράσεις από τους γιατρούς: Προειδοποιούν για αύξηση νοσηλειών και θανάτων

agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Η Ελλάδα «κόπηκε» στα δύο, μπλόκα παντού – Πρόσκληση της κυβέρνησης για συνάντηση με Μητσοτάκη την Τρίτη

kideia venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

100 νεκρούς από την αμερικανική επίθεση ανακοίνωσε η Βενεζουέλα

1 / 3