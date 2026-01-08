Σοκαριστικό συμβάν στο Δημαρχείο Αγρινίου: Άνδρας σε αμόκ απείλησε τον Δήμαρχο – Δάγκωσε υπάλληλο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Δημαρχείο Αγρινίου.

Ένας άνδρας εισήλθε στο δημαρχιακό μέγαρο και έφτασε στον δεύτερο όροφο όπου βρίσκεται το γραφείο του Δημάρχου, Γιώργου Παπαναστασίου, δίνοντας ψευδή στοιχεία στην είσοδο.

Σύμφωνα με το agrnionews.gr, o άνδρας φωνάζοντας ζητούσε επίμονα να του μιλήσει και όταν βρέθηκε ενώπιος ενωπίω με τον Δήμαρχο ξεκίνησε να τον απειλεί και να βρίζει.

Υπάλληλος του Δήμου προσπάθησε να τον απωθήσει, ωστόσο ο άνδρας του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο μπράτσο. Οι ψυχραιμότεροι κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο.

Η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του άνδρα ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου, ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος στο δημαρχιακό μέγαρο βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

