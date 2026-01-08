Ένταση στο μπλόκο του Μπράλου: Οι αγρότες εντόπισαν αστυνομικό με πολιτικά να τους φωτογραφίζει (Video)

Αστυνομικός με πολιτικά παρείσδυσε στο μπλόκο του Μπράλου και έβγαζε φωτογραφίες.

Όταν οι αγρότες τον αντιλήφθηκαν κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του, απαιτώντας να σβήσει το υλικό που έχει καταγράψει.

«Χαφιέ», «Για 800 ευρώ, ξεφτίλα;», ακούγονται μεταξύ άλλων να φωνάζουν.

Η ένταση αποκλιμακώθηκε χάρη στην παρέμβαση αγροτών και αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο, σύμφωνα με το lamiareport.

