Δέχθηκε 9 κλωτσιές στο κεφάλι:  Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο από τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου στην Πάτρα 

Τέσσερα άτομα βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Κώστα Μπασίλαρη σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αδέλφια 36 και 39 ετών που είναι παλιοί γνώριμοι στις αρχές, ένας 29χρονος πορτιέρης και ένας 26χρονο, που φέρεται να κατάφερε τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο.

Ανατριχίλα προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται ο ξυλοδαρμός. Στο βίντεο φαίνονται οι δράστες να ρίχνουν στο πάτωμα τον 30χρονο, δέχεται χτύπημα με σκαμπό, ενώ στη συνέχεια ο 26χρονος τον αποτελειώνει, κλωτσώντας τον εννέα φορές στο κεφάλι.

Αίσθηση προκαλεί ότι οι θαμώνες παρακολουθούν τον καβγά ατάραχοι. Μάλιστα, νεαρή ανεβαίνει στη μπάρα για να βλέπει καλύτερα.

