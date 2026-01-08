Σύνταγμα: Συγκέντρωση στρατιωτικών ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις (Photos)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στρατιωτικοί έξω από τη Βουλή, ενάντια στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας, που ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η συγκέντρωση αποφασίστηκε από το συντονιστικό εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών.

Το Συντονιστικό εκπροσώπησης των 13 φορέων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησε προηγουμένως σε κάλεσμα στην κινητοποίηση τονίζοντας:

«Ενωμένοι και αποφασισμένοι, έχοντας πλήρη επίγνωση των σοβαρών συνεπειών που θα φέρει η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, φωνάζουμε για μια ακόμα φορά όχι στην υποβάθμιση και την απαξίωση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο:

Υποβαθμίζει βαθμολογικά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απαξιώνει τον ρόλο, την προσφορά και την προοπτική τους.

Πλήττει το αξιόμαχο, τη συνοχή και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, διαλύοντας τη μήτρα των ΕΔ (Σχολές – κατατάξεις).

Οδηγεί νομοτελειακά σε ιδιωτικοποίηση μεγάλου μέρους της συντήρησης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών των ΕΔ, με πολλαπλάσιο κόστος για τον ελληνικό λαό και αποδεδειγμένη επιχειρησιακή αναξιοπιστία».

«Επειδή δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, και από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αξιολογήσει την αναγκαιότητα της απόσυρσης του πολυνομοσχεδίου, ζητούμε την καταψήφισή του από την Ολομέλεια της Βουλής», σημειώνουν οι φορείς και καλούν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εν ενεργεία στρατιωτικούς, απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων, φορείς, συλλόγους και πολίτες που είτε ανησυχούν είτε πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από το πολυνομοσχέδιο.

«Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Η μετακύλιση της αδικίας στις επόμενες γενιές δεν είναι λύση. Η υποβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα περάσει. Οχι στο πολυνομοσχέδιο διάλυσης των Ενόπλων Δυνάμεων! Ο δίκαιος αγώνας συνεχίζεται», προστίθεται.

«Όλοι εμείς, απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων, συνεχίζουμε τον αγώνα απέναντι στο πολυνομοσχέδιο – “ταφόπλακα” του ΥΕΘΑ που συζητιέται στην ολομέλεια της Βουλής», αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους.

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) με τη σειρά της εκφράζει τη στήριξή της στα αιτήματα που έχει διατυπώσει το Συντονιστικό των φορέων των στρατιωτικών και των αποστράτων, στη θέση τους για καταψήφιση του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής. Στη συγκέντρωση καλεί επίσης η Κίνηση για την Εθνική Αμυνα (ΚΕΘΑ).

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των στρατιωτικών

«Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των στρατιωτικών όλων των βαθμίδων, τα αιτήματά τους είναι όλα δίκαια. Σε αυτόν τον αγώνα δύναμή τους είναι ο ενωμένος εργαζόμενος λαός που βρίσκεται μαζί τους σε αυτόν τον μεγαλειώδη αγώνα. Τα σχέδια της κυβέρνησης δε θα περάσουν» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμαλίας.

