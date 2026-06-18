Νέα Υόρκη: Νεκρός 16χρονος τουρίστας μετά από ανατροπή άμαξας στο Σέντραλ Παρκ (videos)

Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα μιας οικογένειας τουριστών από την Ινδία στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης την Τετάρτη (17/6), όταν άλογο που έσερνε άμαξα αφηνίασε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το όχημα και να χάσει τη ζωή του ένας 16χρονος επιβάτης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 14:45 τοπική ώρα, κοντά στη διασταύρωση της 71ης Οδού με το Centre Drive, όταν ο αμαξάς φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του προκειμένου να τραβήξει φωτογραφία των επιβατών που απολάμβαναν τη βόλτα τους στο διάσημο πάρκο της Νέας Υόρκης.

Here’s a video of the horse breaking free and the carriage driver chasing after it.



A person comes jumping/falling out of the carriage at the end of the clip. pic.twitter.com/BZmEOXqhxC — Gus Saltonstall (@GusSaltonstall) June 17, 2026

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο οδηγός βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το άλογο όταν το ζώο τρόμαξε ξαφνικά και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα.

«Το άλογο φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα», δήλωσε στην New York Post η Τατιάνα Μπρέσλερ, εργαζόμενη στο εστιατόριο Tavern on the Green, η οποία βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Η ίδια ανέφερε ότι κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μόλις αντιλήφθηκε το περιστατικό και άκουσε τις κραυγές των επιβατών. Όπως είπε, ένας αυτόπτης μάρτυρας κατάφερε να επιβραδύνει την πορεία του αφηνιασμένου αλόγου λίγο πριν η άμαξα ανατραπεί.

One person was hospitalized following a horse-drawn carriage crash in New York City’s Central Park. pic.twitter.com/I2f8k9ienf — Breaking911 (@Breaking911) June 17, 2026

Ο 16χρονος Ρόμαντς Μαχαγιάν εκτινάχθηκε από την άμαξα και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Στη συνέχεια η άμαξα προσέκρουσε στον τροχό άλλης άμαξας και ανετράπη.

Βίντεο που καταγράφηκε στο σημείο δείχνει τον οδηγό της άμαξας να τρέχει πίσω από το όχημα στην προσπάθειά του να την προλάβει, ενώ ο νεαρός πέφτει στο οδόστρωμα.

Ο έφηβος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Weill Cornell Medical Center, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι άλλοι δύο επιβάτες της άμαξας δεν τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη στην Κολομβία ο αδελφός του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών «Φίτο»

Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από επίθεση ουκρανικών drones στο Ροστόφ

Τραμπ και Πεζεσκιάν υπέγραψαν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου – Οι όροι του μνημονίου και η αντιδραση των αγορών