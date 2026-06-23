Φλόριντα: 85χρονος «ιππότης της ασφάλτου» συνελήφθη με πούρο στο στόμα να κάνει κόντρες, οδηγώντας με 177 χλμ/ώρα (Video)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κατεγράφη στη Φλόριντα, όπου ένας 85χρονος οδηγός συνελήφθη για συμμετοχή σε κόντρες και οδήγηση με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα που έφτανε τα 177 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο ηλικιωμένος Γουίλιαμ Μπόσγουορθ, εντοπίστηκε να κινείται με ένα Nissan 350Z καμπριολέ και, σύμφωνα με το CBS12, να συμμετέχει σε κόντρες ενάντια μια κόκκινη Chevrolet Corvette σε δρόμο του Λίσμπεργκ, όπου το όριο ταχύτητας ήταν 72 χιλιόμετρα.

Όπως διακρίνεται στις εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερα που έφερε πάνω του ο αστυνομικός, τη στιγμή που τον σταμάτησε η αστυνομία ο Μπόσγουορθ φορούσε καπέλο jockey στο οποίο είχε στερεώσει τα γυαλιά ηλίου του και είχε ένα πούρο στο στόμα.

Χειροπέδες και στους δύο οδηγούς

Ο αστυνομικός καλεί τον 85χρονο να σβήσει τη μηχανή και στη συνέχεια τον ενημερώνει ότι κατεγράφη να κινείται με 177 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η Corvette με την οποία φέρεται να έκανε κόντρες έφτασε τα 200 χιλιόμετρα.

Ο Μπόσγουορθ, από την πλευρά του, υποστήριξε πως ο άλλος οδηγός «έστριψε απότομα» προς το μέρος του και ότι η υπερβολική ταχύτητα οφειλόταν σε προσπάθεια απομάκρυνσης, προσθέτοντας ότι απλώς «έβγαινε βόλτα με το αγαπημένο του αυτοκίνητο».

Ο αστυνομικός εμφανίστηκε αμετακίνητος στην εκτίμησή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ακούστε κύριε Μπόσγουορθ… Δεν γεννήθηκα χθες. Ξέρω πώς μοιάζουν οι κόντρες όταν τις βλέπω. Εσείς κάνατε κόντρες».

Ο 85χρονος αρνήθηκε επανειλημμένα κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας: «Ποτέ δεν είχα σκοπό να δημιουργήσω προβλήματα σε κανέναν και δεν θέλω κανένα πρόβλημα», παραδίδοντας ταυτόχρονα την άδεια οδήγησης και τα έγγραφα του οχήματος.

Ο αστυνομικός, ωστόσο, δεν πείστηκε από τα λεγόμενά του, και εξήγησε στον οδηγό τη νομοθεσία της Φλόριντα για τις περιπτώσεις υπερβολικής ταχύτητας, προτού του ζητήσει να βγει από το όχημα και να του περάσει χειροπέδες.

Στον διάλογο που ακολούθησε, όταν ο Μπόσγουορθ επανέλαβε ότι δεν έκανε κόντρες, ο αστυνομικός απάντησε: «Εντάξει, μπορεί να μην το αποκαλείς κόντρες, μπορεί να το αποκαλείς αγώνες αυτοκινητοδρόμου ή αγώνες οδικής κυκλοφορίας. Ό,τι κι αν θέλεις να το πεις… ό,τι κι αν κάνεις, εδώ στην κομητεία Λέικ δεν το επιτρέπουμε».

Στη συνέχεια, ο 85χρονος συνελήφθη με κατηγορίες για υπερβολική ταχύτητα και συμμετοχή σε παράνομους αγώνες. Ο οδηγός της κόκκινης Corvette ταυτοποιήθηκε ως ο 57χρονος Φίλιπ Σινιορίνο και επίσης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τις Αρχές. Και οι δύο άνδρες αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν σε κόντρες, ωστόσο κατέβαλαν εγγύηση για να αφεθούν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα, η οδήγηση με ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως τροχαία παράβαση, αλλά ως ποινικό αδίκημα, με τις πιθανές συνέπειες που περιλαμβάνουν πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και φυλάκιση.

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