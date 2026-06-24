ΗΠΑ: Δύο εκατομμύρια μέλισσες απελευθερώθηκαν μετά από ατύχημα με φορτηγό στο Τέξας

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Ένα 18τροχο φορτηγό που μετέφερε μελίσσια ανατράπηκε στο Τέξας, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν στον αέρα περί τις 2 εκατ. μέλισσες.
Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή κοντά στην Μορίσβιλ, στην κομητεία Όραντζ που βρίσκεται στα ανατολικά του Τέξας. Όπως ήταν εύλογο, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών.
Μελισσοκόμοι με ειδικές στολές πήγαν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν τη διασπορά των μελισσών που έσπευσαν να δημιουργήσουν αποικίες σε κάθε πιθανό σημείο.
Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους. «Όλοι όσοι ζουν στην [πληγείσα] περιοχή, παρακαλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ένα φορτηγό 18 τροχών που μετέφερε κυψέλες ανατράπηκε και υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μελισσών στην περιοχή», ανέφεραν στην σχετική ανακοίνωση.
Το περιστατικό με τις μέλισσες στο Τέξας αντιμετωπίστηκε αρκετά γρήγορα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Όραντζ δημοσίευσαν αργότερα την Κυριακή μια ενημέρωση, αναφέροντας ότι οι μέλισσες μεταφέρονταν σε κοντινά μελισσοκομεία.
«Τα συνεργεία συνεχίζουν να μεταφέρουν με ασφάλεια τις κυψέλες σε φορτηγά μεταφοράς, τα οποία θα οδηγηθούν σε μια τοπική μελισσοκομική φάρμα», ανέφεραν.
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