Από το Μουντιάλ… στη Σελήνη: Το μήνυμα της NASA και η απουσία της Ελλάδας

Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκε η NASA για να συνδέσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με το φιλόδοξο πρόγραμμα επιστροφής του ανθρώπου στη Σελήνη. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία υπενθύμισε ότι 31 χώρες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ είναι ταυτόχρονα και μέλη των Artemis Accords, της διεθνούς συμφωνίας συνεργασίας για την ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος.

«Το ίδιο πνεύμα που φέρνει τα έθνη κοντά εδώ στη Γη βοηθά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εξερεύνησης στη Σελήνη. Μέσω των Artemis Accords προωθούμε μαζί την ασφαλή και ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος. Καλώς ήρθατε στις ΗΠΑ και θα σας δούμε σύντομα στη Σελήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά η NASA.

Στη σχετική κάρτα εμφανίζονται δεκάδες χώρες από όλες τις ηπείρους, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, οι οποίες έχουν υπογράψει τις συμφωνίες Artemis και συμμετέχουν στη διεθνή προσπάθεια που φιλοδοξεί να οδηγήσει ξανά ανθρώπους στη Σελήνη μέσα στα επόμενα χρόνια.

Υπάρχει όμως μία αξιοσημείωτη ελληνική απουσία. Όχι από το πρόγραμμα Artemis, αλλά από το ίδιο το Μουντιάλ. Η Ελλάδα είναι μέλος των Artemis Accords από το 2024 και συμμετέχει θεσμικά στο εγχείρημα της διαστημικής συνεργασίας, ωστόσο η Εθνική ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει εισιτήριο για τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Με άλλα λόγια, η NASA δηλώνει ότι θα δει σύντομα τους εταίρους της στη Σελήνη, όμως η Ελλάδα θα παρακολουθήσει το Μουντιάλ από τον… καναπέ. Ίσως η επόμενη μεγάλη διάκριση να έρθει τελικά πιο εύκολα στο διάστημα παρά στα γήπεδα.

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