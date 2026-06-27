Ηγέτης Χεζμπολάχ: Συνιστά «ταπείνωση», «άκυρη» η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, χαρακτήρισε «άκυρη» τη συμφωνία-πλαίσιο ανάμεσα σε Ισραήλ και Λιβάνο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον.

Σε δήλωσή του, σήμερα Σάββατο, επισήμανε πως συνιστά «ταπείνωση» και παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και πρέπει να αντικατασταθεί από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Κάσεμ κάλεσε τη λιβανέζικη κυβέρνηση να εγκαταλείψει τη συμφωνία, ενώ τόνισε ότι η οργάνωση θα συνεχίσει να ασκεί πίεση έως ότου το Ισραήλ αποχωρήσει από τον Λίβανο.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η σύνδεση της ισραηλινής αποχώρησης από τον νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ συνιστά υπέρβαση των «κόκκινων γραμμών» της οργάνωσης.

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