Αφγανιστάν: Μεγάλος σεισμός 6,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας

Ένας σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου (27/6), στην ορεινή περιοχή Χίντου Κους, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός καταγράφηκε στις 16:34 [ώρα Ελλάδας], με επίκεντρο 48 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζουρμ και περίπου 174 χιλιόμετρα ανατολικά της Κουντούζ, μιας πόλης με πληθυσμό 161.000 κατοίκων. Το βάθος του σεισμού ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, στα 201 χιλιόμετρα, χαρακτηριστικό που συνήθως περιορίζει τις καταστροφικές συνέπειες στην επιφάνεια.

BREAKING: A magnitude 6 earthquake has struck Afghanistan's Hindu Kush region, according to the European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC).



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Το επίκεντρο τοποθετήθηκε στις γεωγραφικές συντεταγμένες 36.435 βόρεια και 70.766 ανατολικά, μέσα στην οροσειρά του Χίντου Κους. Επί της ουσίας, πρόκειται για μια από τις πιο σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη, εκεί όπου η ινδική τεκτονική πλάκα συγκρούεται με την ευρασιατική. Η περιοχή δοκιμάζεται τακτικά από ισχυρές δονήσεις μεγάλου βάθους, οι οποίες γίνονται αισθητές σε τεράστια ακτίνα, φτάνοντας μέχρι το Πακιστάν και την Ινδία.

Επισημαίνεται ότι το Αφγανιστάν παραμένει μία από τις πιο ευάλωτες χώρες στον κόσμο απέναντι σε σεισμικά φαινόμενα, με την περιοχή του Χίντου Κους να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας.

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