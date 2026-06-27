Σερβία: Παραιτείται ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς – Ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε το Σάββατο ότι θα παραιτηθεί εντός εβδομάδων και ανακοίνωσε πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.

«Θα είμαι πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και μετά θα παραιτηθώ», δήλωσε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στην πρωτεύουσα, Βελιγράδι.

Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς λήγει στα μέσα του 2027.

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