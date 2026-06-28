Κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο: Οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικές υποδομές του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Απειλεί ξανά ο Τραμπ

Επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ πραγματοποίησαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τα ξημερώματα της Κυριακής, πλήττοντας εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, σχετίζονται με επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ναρκών.

Σύμφωνα με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

Αντίποινα της Τεχεράνης με πυραύλους και drones

Λίγη ώρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα, οι αρχές στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ ενεργοποίησαν συναγερμό, καθώς καταγράφηκε επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποδίδεται στο Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε αντίποινα για τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους.

Στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης αναφέρεται ότι «η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός αντίκειται στην παράγραφο 1 του Μνημονίου Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ και θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών», προειδοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης στην ανακοίνωσή τους σύμφωνα με το Press TV.

«Η αθέτηση υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους»

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ έθεσαν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις παρακολούθησης και επιτήρησης στις νότιες ακτές της χώρας, αποκαλώντας τις επιθέσεις παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας που έχει σκοπό να θέσει τέρμα στον τετράμηνο πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτές οι στυγνές επιθέσεις… δείχνουν πως οι ΗΠΑ δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Νέες απειλές Τραμπ

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη πιο εκτεταμένες στρατιωτικές ενέργειες εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν μόλις αποθήκες ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ, για την εκ νέου παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή (…) που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαμηνύοντας πως «εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον».

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