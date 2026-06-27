Ισραήλ: Κομμένη στα δύο η κυβέρνηση για τη συμφωνία με τον Λίβανο – «Ιστορική» την χαρακτηρίζει ο Νετανιάχου, για «μεγάλο λάθος» κάνει λόγο ο Μπεν Γκβιρ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρέτισε το Σάββατο τη συμφωνία με τον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορικό επίτευγμα που αποτέλεσε πλήγμα για τους εχθρούς του Ισραήλ, το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

«Χθες… επιτύχαμε μια ιστορική συμφωνία για το κράτος του Ισραήλ μετά από άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», δήλωσε ο Νετανιάχου σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου. «Αυτό αποτελεί πλήγμα για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ».

Την ίδια άποψη ωστόσο, δεν φαίνεται να συμμερίζεται ο Μπεν Γκβιρ. Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, καταδίκασε τη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν είναι αξιόπιστη όσον αφορά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

«Η συμφωνία με τον Λίβανο είναι ένα μεγάλο λάθος… Πράγματι, παραμένουμε στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους προς το παρόν, αλλά το κράτος του Λιβάνου δεν θα αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ», δήλωσε στο κανάλι του στο Telegram.

«Μέλη της λιβανικής κυβέρνησης είναι υπουργοί της Χεζμπολάχ, και δεν μπορεί να εμπιστευθεί κανείς τον Λίβανο ότι θα κατασχέσει τα όπλα της Χεζμπολάχ… Μόνο οι στρατιώτες των IDF θα καταστρέψουν τη Χεζμπολάχ, κανένας άλλος δεν θα το κάνει για εμάς», ανέφερε.

Νωρίτερα, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI έκανε λόγο για ισραηλινές επιθέσεις με μαχητικά αεροσκάφη στα νότια της χώρας.

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