search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 23:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.06.2026 22:56

Ισραήλ: Κομμένη στα δύο η κυβέρνηση για τη συμφωνία με τον Λίβανο – «Ιστορική» την χαρακτηρίζει ο Νετανιάχου, για «μεγάλο λάθος» κάνει λόγο ο Μπεν Γκβιρ

27.06.2026 22:56
netaniaxou 7765- new

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρέτισε το Σάββατο τη συμφωνία με τον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορικό επίτευγμα που αποτέλεσε πλήγμα για τους εχθρούς του Ισραήλ, το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

«Χθες… επιτύχαμε μια ιστορική συμφωνία για το κράτος του Ισραήλ μετά από άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», δήλωσε ο Νετανιάχου σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου. «Αυτό αποτελεί πλήγμα για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ».

Την ίδια άποψη ωστόσο, δεν φαίνεται να συμμερίζεται ο Μπεν Γκβιρ. Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, καταδίκασε τη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν είναι αξιόπιστη όσον αφορά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

«Η συμφωνία με τον Λίβανο είναι ένα μεγάλο λάθος… Πράγματι, παραμένουμε στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους προς το παρόν, αλλά το κράτος του Λιβάνου δεν θα αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ», δήλωσε στο κανάλι του στο Telegram.

«Μέλη της λιβανικής κυβέρνησης είναι υπουργοί της Χεζμπολάχ, και δεν μπορεί να εμπιστευθεί κανείς τον Λίβανο ότι θα κατασχέσει τα όπλα της Χεζμπολάχ… Μόνο οι στρατιώτες των IDF θα καταστρέψουν τη Χεζμπολάχ, κανένας άλλος δεν θα το κάνει για εμάς», ανέφερε.

Νωρίτερα, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI έκανε λόγο για ισραηλινές επιθέσεις με μαχητικά αεροσκάφη στα νότια της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

«Ψήνεται» από τον καύσωνα η Γερμανία: Σπάνε κάθε ρεκόρ οι θερμοκρασίες, αυξάνονται συνέχεια τα θανατηφόρα ατυχήματα στην κολύμβηση – Νεκρό ένα 6χρονο αγόρι (Video)

Σερβία: Παραιτείται ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς – Ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές

Αφγανιστάν: Μεγάλος σεισμός 6,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netaniaxou 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κομμένη στα δύο η κυβέρνηση για τη συμφωνία με τον Λίβανο – «Ιστορική» την χαρακτηρίζει ο Νετανιάχου, για «μεγάλο λάθος» κάνει λόγο ο Μπεν Γκβιρ

zesti_kafsonas
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψήνεται» από τον καύσωνα η Ευρώπη: Σπάνε κάθε ρεκόρ οι θερμοκρασίες, αυξάνονται συνέχεια οι θάνατοι από πνιγμούς σε Γερμανία και Γαλλία (Video)

voutsits serbia 098- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Παραιτείται ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς – Ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρός 75χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Ηράκλειο

FOTIA_PIROSVESTIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Φθιώτιδα, Σέρρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

drimiotis_1204_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Amber alert για Δρυμιώτη 

ikaria-diakopes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα νέα «κρυφά νησιά»: Οι 8 προορισμοί που κερδίζουν όσους εγκαταλείπουν Κυκλάδες και Σποράδες

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 23:10
netaniaxou 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κομμένη στα δύο η κυβέρνηση για τη συμφωνία με τον Λίβανο – «Ιστορική» την χαρακτηρίζει ο Νετανιάχου, για «μεγάλο λάθος» κάνει λόγο ο Μπεν Γκβιρ

zesti_kafsonas
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψήνεται» από τον καύσωνα η Ευρώπη: Σπάνε κάθε ρεκόρ οι θερμοκρασίες, αυξάνονται συνέχεια οι θάνατοι από πνιγμούς σε Γερμανία και Γαλλία (Video)

voutsits serbia 098- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Παραιτείται ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς – Ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές

1 / 3