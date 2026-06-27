Βενεζουέλα: Τραγικές οι επιπτώσεις μετά τον καταστροφικό σεισμό – Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν, στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια οι ζημιές 

Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί στη Βενεζουέλα, και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες σε νέο απολογισμό κάνει λόγο για 1.430 νεκρούς. Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι, σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τις δύο ισχυρές δονήσεις της Τετάρτης.

Διασωστικά συνεργεία, έχουν μεταβεί στο Καράκας, και προσπαθούν εδώκαι σχεδόν τρία εικοσιτετράωρα να απεγκλωβίσουν ανθρώπους, Οι τραυματίες σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία ανήλθαν στους 3.238 ενώ και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, έχουν σημειωθεί 430 μετασεισμοί μετά τους σεισμούς μεγέθους των 7,2 και 7,5 βαθμών την Τετάρτη. Περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές μετά την καταστροφή.

Τα παρπάνω νούμερα ίσως να προοικονομούν μια επικείμενη ανθρωπιστική κρίση, γεγονός που επιβεβαίωσαν και τα Ηνωμένα Έθνη.

Βενεζουέλα: 1.600 διασώστες από το εξωτερικό

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης από ξένες χώρες έχουν φθάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων από τους δίδυμους φονικούς σεισμούς.

Κάτοικοι και εθελοντές στη Λα Γουάιρα, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό όπου τουλάχιστον 100 κτίρια, εκ των οποίων πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες, καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καταγγέλλουν εδώ και ημέρες ελλείψεις σε βαρύ εξοπλισμό και μια περιορισμένη παρουσία επίσημων αξιωματούχων.

«Τις τελευταίες ώρες, η Βενεζουέλα υποδέχθηκε 17 πτήσεις που μετέφεραν περισσότερα από 1600 μέλη ομάδων διάσωσης και τις επόμενες 24 ώρες αναμένεται η άφιξη 25 επιπλέον πτήσεων», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, ο Όλιβερ Μπλάνκο.

UPDATE: Death toll in Venezuela earthquake rises to 1,430. Tens of thousands still missing. pic.twitter.com/XJTuM2NtPy June 27, 2026

Διασώστες κατευθύνονται σε περιοχές γύρω από τη Λα Γουάρια και την πρωτεύουσα Καράκας, αν και χθες σε ορισμένα σημεία δεν υπήρχε επίσημη παρουσία καθώς οικογένειες και γείτονες κατέβαλαν προσπάθειες να βρουν τους αγαπημένους τους μέσα στα συντρίμμια, σε πολλές περιπτώσεις σκάβοντας με τα χέρια τους.

Αξιωματούχοι έκλεισαν τον δρόμο μεταξύ της Λα Γουάιρα και του Καράκας χθες το βράδυ, λέγοντας πως η πυκνή κυκλοφορία εμποδίζει την ταχεία διέλευση των ασθενοφόρων και των ομάδων διάσωσης.

Πολίτες που δεν ανήκουν στις επίσημες ομάδες διάσωσης θα χρειαστούν διαπιστευτήρια για να περάσουν από τα μπλόκα και πολίτες που μίλησαν στο Ρόιτερς είπαν δεν τους επετράπη από την αστυνομία να χρησιμοποιήσουν τον κεντρικό δρόμο σήμερα το πρωί, την ώρα που σε έναν παράδρομο επικρατούσε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως ευχαριστήσει πολίτες που μετέφεραν βοήθεια, συχνά με μοτοσυκλέτες, σε πληγέντες. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας πρόβαλε πλάνα με χιλιάδες ζευγάρια παπούτσια, ρούχα και άλλα είδη βοήθειας που συγκέντρωσε η κυβέρνηση.

Η ηλεκτροδότηση δεν είχε επανέλθει χθες στην περιοχή κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, στο Μορόν, όπως και στη Λα Γουάιρα, ωστόσο έχει αποκατασταθεί σε άλλα σημεία, με την πρόεδρο Ροντρίγκες να κάνει γνωστό πως το 60% της ηλεκτροδότησης έχει επανέλθει.

Αν και η κυβέρνηση λέει πως εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται ή είναι παγιδευμένοι, περισσότερα από 54.000 ονόματα ανθρώπων έχουν εγγραφεί ως αγνοούμενοι σε έναν ιστότοπο που έχει δημιουργήσει η αντιπολίτευση της χώρας.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι άμεσες ζημίες από τους σεισμούς θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

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