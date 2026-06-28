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28.06.2026 09:10

Social Media: Η Αυστραλία το πήγε ένα βήμα παρακάτω – Διπλασιάζει τα πρόστιμα για παραβίαση της απαγόρευσης στους ανήλικους

28.06.2026 09:10
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Η Αυστραλία θα διπλασιάσει το πρόστιμο που επιβάλλεται στις πλατφόρμες που παρακάμπτουν την ιστορική απαγόρευσή της των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 16 ετών, σε σχεδόν 60 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αυξάνονται τα στοιχεία πως το μέτρο έχει μικρό αντίκτυπο στη χρήση από τους εφήβους. 

Η νέα νομοθεσία θα αυξήσει το πρόστιμο σε ένα μέγιστο ποσό 99 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας για επανειλημμένες παραβιάσεις κανονισμών και θα δώσει στον ψηφιακό εποπτικό φορέα αυξημένες εξουσίες για τον περιορισμό των πλατφορμών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.

Από πρωτιά σε πρωτιά

Η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγορεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, μπλοκάροντας την πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το YouTube της Alphabet, το Instagram και το Facebook της Meta από τα μεσάνυχτα.

Δέκα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διατάχθηκαν να μπλοκάρουν τα παιδιά διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 49,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας βάσει του νέου νόμου, ο οποίος προκάλεσε κριτική από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου, αλλά έγινε δεκτός με ικανοποίηση από γονείς και υποστηρικτές των παιδιών.

Η απαγόρευση παρακολουθείται στενά από άλλες χώρες που εξετάζουν παρόμοια μέτρα με βάση την ηλικία, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

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