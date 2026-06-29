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29.06.2026 18:54

Γερμανία: Προσωπικά τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης στο Στάντε – Για «ενδοοικογενειακή βία» κάνει λόγο η αστυνομία 

29.06.2026 18:54
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Σε «προσωπικά κίνητρα» αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν, σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας-παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας, στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η αστυνομία θεωρεί ότι πρόκειται για υπόθεση «ενδοοικογενειακής βίας» και για την ώρα δεν εξετάζει πολιτικό υπόβαθρο της πράξης. Έχουν μάλιστα διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ανηλίκων.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λίνεμπουργκ, δεν μπορεί να αποκλειστεί αύξηση του αριθμού των θυμάτων, καθώς κάποιοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πέντε άνθρωποι πέθαναν επιτόπου, ενώ άλλος ένας υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο.

Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, αλλά στο μεταξύ τους ακινητοποίησε η αστυνομία.

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο γερμανικό δίκτυο Focus Online, περιέγραψε ότι είδε μια γυναίκα και έναν νεαρό άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ένας αστυνομικός φώναξε «Σταματήστε, ακινητοποιηθείτε!», ωστόσο το όχημα συνέχισε την πορεία του. Τότε, αρκετοί αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος, με τον αυτόπτη μάρτυρα να αναφέρει ότι άκουσε τουλάχιστον 10 έως 15 πυροβολισμούς.

Στο μεταξύ, στον χώρο του περιστατικού έφτασαν ψυχολόγοι και σύμβουλοι ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, προκειμένου να συνδράμουν όσους επηρεάστηκαν από το τραγικό συμβάν.

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