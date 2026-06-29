Συζητήσεις Aktor-Motor Oil για σταθμό αεριοποίησης LNG

Σε συζητήσεις μεταξύ άλλων και με τον Όμιλο Motor Oil, για συμμετοχή στην ανάπτυξη πλωτού σταθμού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου βρίσκεται η Aktor, σύμφωνα με ενημέρωση προς το Χρηματιστήριο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η εταιρεία, δεδομένης της ανάπτυξής της στον τομέα του φυσικού αερίου, εξετάζει διάφορες επενδυτικές επιλογές που συνδέονται με την αγορά αυτή, οι οποίες δύνανται να συμβάλουν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού της πλάνου. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν συζητήσεις, μεταξύ άλλων και με τον Όμιλο «Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.», ωστόσο κατά τον παρόντα χρόνο δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση, ή δεσμευτική συμφωνία, η οποία να χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό.

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