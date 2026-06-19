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19.06.2026 15:44

Απογείωση για την τηλεθέαση του Mega χθες (18/6)

19.06.2026 15:44
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credit: pixabay

Εντάξει, προφανώς και τo μάτι στο γράφημα της Nielsen με τις επιδόσεις των καναλιών θα πέσει στην ΕΡΤ2Σπορ, αλλά έτσι κι αλλιώς η εξήγηση είναι προφανής. Όμως το βλέμμα μαγνητίζει το Mega με το ασυνήθιστο 15%, γενικώς για την ημέρα.

Αλλά κι εδώ η δυναμομέτρηση της Nielsen έχει την απάντηση. Έξαρση τηλεθέασης στο μενού του σταθμού καταγράφηκε στη διάρκεια της εκπομπής «Live news», ενώ ανεβασμένες ήταν οι επιδόσεις, σε σχέση με τις αντίστοιχες της περασμένης εβδομάδας, των σειρών «Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς».

Δηλαδή το Mega «έβαλε κάτω» τον Alpha σε μέρα κατά την οποία είχε εκτός από το «Να μ’ αγαπάς» και το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», νέο επεισόδιο από το «Σόι σου».

Ανθεκτικότητα στην πίεση του ανταγωνισμού έδειξε το Star που επιπλέον πήρε «πόνους» από τον «Τροχό της τύχης» και το «Mastrechef», αποτελώντας στο τέλος της ημέρας τον τρίτο σε προτιμήσεις σταθμό των τηλεθεατών.

Οριακές διαφορές διαμορφώθηκαν μεταξύ ΕΡΤ2Σπορ, ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ.

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