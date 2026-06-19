Το Μουντιάλ και η διοργάνωση του UFC στον Λευκό Οίκο αύξησαν τις συνδρομές και τη χρήση streaming στις ΗΠΑ

Δύο μείζονος σημασίας γεγονότα, το Μουντιάλ και το UFC Freedom 250, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο,- αύξησαν σημαντικά τις συνδρομές και τις λήψεις των αντίστοιχων περιεχομένων στις ιντερνετικές πλατφόρμες ροής που τα μετάδωσαν και μεταδίδουν.

Το Fox Sports (της News Corp.) και το Peacock (της NBCUniversal)- εκ των επίσημων δικτύων που μεταδίδουν τα ματς του Μουντιάλ στις ΗΠΑ- είδαν αύξηση στις συνδρομητικές βάσεις τους κατά 254% και 73% αντιστοίχως, στους μηνιαίους ενεργούς χρήστες τις τελευταίες 30 ημέρες, σύμφωνα με την εταιρεία Sensor Tower που παρακολουθεί και αναλύει την δραστηριότητα στις ψηφιακές πλατφόρμες και τις εφαρμογές σε έξυπνες συσκευές κλπ.

Το Paramount+ (του Ντέιβιντ Έλισον) που μετέδωσε απευθείας τους αγώνες UFC Fredom 250, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, επ’ ευκαιρία και του εορτασμού των 80στων γενεθλίων του Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ, παρουσίασε αύξηση 34% στους μηνιαίους ενεργούς χρήστες τις τελευταίες 30 ημέρες.

Όσον αφορά τις λήψεις αυτών των συγκεκριμένων πλατφορμών streaming, η Sensor Tower αναφέρει ότι, σε ημερήσια βάση, το Paramount+ σημείωσε απότομη αύξηση κατά 184%. Επίσης, σημείωσε αύξηση 276% σε διάστημα 30 ημερών.

Χάρη στο Μουντιάλ, το Fox Sports σημείωσε αύξηση 181% σε ημερήσια βάση, ενώ το Peacock σημείωσε αύξηση 35%. Εξετάζοντας μια ευρύτερη περίοδο 30 ημερών, το Fox σημείωσε αύξηση 14πλάσια σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 30 ημερών.

Τελευταίες δημοσιευμένες εκθέσεις, τις οποίες επικαλείται το Media Post, εμφανίζουν το Paramount+ με συνολικά 59,1 εκατ. συνδρομητές στις ΗΠΑ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ το Peacock με 44 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες.

Το Fox One —η πλατφόρμα streaming της Fox Corp. που ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Αύγουστο του 2025 και περιλαμβάνει περιεχόμενο της Fox Sports— έχει περίπου 2,3 εκατ. συνδρομητές.

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