Πρώτο σε τηλεθέαση το «Να μ’ αγαπάς» την Τετάρτη (17/6) κι ενώ είχε απέναντι του το Πορτογαλία- Κονγκό

Οι σειρές αποδεικνύονται, ακόμα, ισχυρός πόλος έλξης τηλεθεατών σε καιρό Μουντιάλ. Βέβαια χθες διόλου άσχημα τα πήγε σε τηλεθέαση το ματς Αγγλίας- Κροατίας. Που σημαίνει ότι στην προσέλκυση τηλεθεατών στις απευθείας μεταδόσεις μουντιαλικών αναμετρήσεων παίζουν ρόλο ως οι ομάδες, αν και πάντα υπάρχει και αστάθμητος παράγοντας του απρόσμενου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Το «Μια νύχτα μόνο» αν και πέμπτη επιλογή των τηλεθεατών, σύμφωνα με τη Nielsen, από τέταρτη που ήταν την Τρίτη, σημείωσε καλύτερη τηλεθέαση από εκείνη της ακριβώς προηγούμενης ημέρας.

Περίπου στα ίδια ήταν το «Grand Hotel» το οποίο λόγω των συνθηκών ανταγωνισμού που αναπτύχθηκαν ήταν μια θέση πιο κάτω στη 10αδα από αυτή της Τρίτης, όμως κατάφερε ανεπαισθήτως (+0,1%) καλύτερη τηλεθέαση.

Στις άλλες θέσεις, περα από την ανακατάταξη δεν σημειώθηκαν αλλαγές, πλην του «Masterchef» το οποίο από τις καραμπόλες τηλεθέασης και των δύο μουντιαλικών ματς χθες έμεινε εκτός 10αδας.

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