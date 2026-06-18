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18.06.2026 16:58

Ανεπηρέαστος ο Alpha, ήταν πρώτος σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (17/6)

18.06.2026 16:58
tileorasi

Ο ανταγωνισμός, αυξημένος και λόγω Μουντιάλ, δεν επηρέασε τον Alpha, o οποίος διατήρησε τα σκήπτρα στις τηλεπροτιμήσεις και βελτίωσε την επίδοση του σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Το δεύτερο κομμάτι από την ημερήσια πίτα τηλεθέασης των καναλιών παρέμεινε στην κυριότητα του Mega, αλλά το μέγεθός του ήταν διαφοροποιημένο σχεδόν κατά μία μονάδα συγκριτικά με εκείνο που είχε αποκομίσει την Τρίτη.

Υψηλή επίδοση για τα δεδομένα της κατάφερε χθες η ΕΡΤ2Σπορ κυρίως χάρη στους βραδινούς αγώνες του Μουντιάλ που μετέδωσε απευθείας, με συνέπεια να αποτελέσει το τρίτο σε δυναμική κανάλι της ημέρας.

Τέταρτος ήταν ο ΑΝΤ1, που εμφάνισε μικρή ανοδική τάση, ενώ το Star υποχώρησε μια θέση με επίδοση 1% μικρότερη από αυτή που είχε καταφέρει την προηγούμενη ημέρα. 

Ελαφρώς πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης της Nielsen και στον ΣΚΑΪ, ενώ το Open επανήλθε στην περιοχή άνω του 5%, προσπερνώντας την ΕΡΤ στο… τσακ.

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Ανεπηρέαστος ο Alpha, ήταν πρώτος σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (17/6)

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