Δημόσια ΜΜΕ: Τι λέει η παγκόσμια κοινή γνώμη για τις ειδήσεις τους, η επίδραση στη ζωή και την κοινωνία

Τι να σκέφτονται άραγε οι πολίτες, ανα τον κόσμο, για τα δημόσια ΜΜΕ και τις ειδήσεις τους και πώς η ενημέρωση που προσφέρουν επιδρά στις ζωές των ανθρώπων.

Τον παραπάνω προβληματισμό έθεσαν στο Ινστιτούτο Ρόιτερς για τη Μελέτη της Δημοσιογραφίας και έκαναν έρευνα με κεντρικό ερώτημα: «Πιστεύετε ότι τα νέα που παρέχονται από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στη ζωή στη χώρα σας;».

Αφορμή για την συγκεκριμένη μελέτη οι ραγδαίες αλλαγές στ ευρύτερο περιβάλλον της Ενημέρωσης και στα πρότυπα κατανάλωσης των ειδήσεων αλλά και μιας συζήτησης για το ρόλο των δημόσιων ΜΜΕ.

Οι ερευνητές έθεσαν υπο το «μικροσκόπιο» τους 26 αγορές/χώρες, απο τον παγκόσμιο χάρτη, στις οποίες τα Δημόσια ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καλύπτοντας τρείς ηπείρους και γεωγραφικές περιοχές.

Το πρόσημο στην εικόνα συνολικά είναι θετικό, έδειξε η έρευνα. Ποσοστό 37% εκείνων που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν πως οι ειδήσεις από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς επηρεάζουν (πολύ ή αρκετά) θετικά τις ζωές τους.

Από την άλλη δύο στους δέκα πιστεύουν πως έχουν αρνητική επίδραση. Μεταξύ τους υπάρχει σαφής απόσταση 15 μονάδων.

Όμως ένα 35% – σημαντική μειοψηφία – δείχνει να αμφιταλαντεύεται, ποσοστό που ερμηνεύεται στην έρευνα ότι αυτοί οι άνθρωποι «είτε διαπιστώνουν ελάχιστη επίδραση, είτε δεν έχουν σαφή άποψη για τον ευρύτερο ρόλο των ειδήσεων από τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις», σημειώνει ο Τζιμ Ίγκαν, ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης του Ινστιτούτου, με πλούσια δημοσιογραφική καριέρα (το μεγαλύτερο μέρος της στο BBC News και κατόπιν στην FT Strategies των Financial Times) και θητεία στο περίφημο Ofcom του Ηνωμένου Βασιλείου ως διευθυντής Στρατηγικής της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της χώρας.

Τα νορβηγικά δημόσια ΜΜΕ εμφανίζονται να έχουν το υψηλότερο ποσοστό θετικού αντίκτυπου από τις ειδήσεις τους στη ζωή των Νορβηγών έδειξε η έρευνα και στην επόμενη θέση εμφανίζονται τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα της Πορτογαλίας και κατόπιν της Φινλανδία με διαφορά μίας ποσοστιαίας μονάδας.

Η φράση «ούτε κρύο, ούτε ζέστη» φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση των δημόσιων ΜΜΕ της Πολωνίας, ενώ αμφισημία χαρακτηρίζει τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Τσεχίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Σερβία είναι στην άλλη άκρη από εκείνη που βρίσκεται η Νορβηγία. Οι Σέρβοι θεωρούν πως η ενημέρωση από τα δημόσια ΜΜΕ της χώρας τους έχει αρνητική επίδραση στις ζωές τους σε ποσοστό 23%.

Το επόμενο διψήφιο ποσοστό με αρνητικό πρόσημο καταγράφεται στην έρευνα, στη Σλοβακία

Για την θετική αποτίμηση αλλά και τις έντονες εθνικές διακυμάνσεις, σημαντικός παράγοντας είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης στις ειδήσεις από τα δημόσια ΜΜΕ κάθε χώρας.

Ο υψηλός δείκτης εμπιστοσύνης συνδέεται με τις θετικές απόψεις σχετικά με τον αντίκτυπο των ειδήσεων από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, ιδίως όμως σε χώρες στις οποίες οι συγκεκριμένοι φορείς Ενημέρωσης χρησιμοποιούνται ευρέως, παρατηρεί η έρευνα.

Ταυτόχρονα δίδεται και μια άλλη ανάγνωση. «Οι άνθρωποι που γενικά εμπιστεύονται τις ειδήσεις, είναι πιθανόν να έχουν θετική άποψη για τις ειδήσεις της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης», σημειώνει ο ανώτερος ερευνητής του Ρόιτερς.

Σε ατομικό επίπεδο, αυτές οι στάσεις συνάδουν επίσης με την εμπιστοσύνη στις ειδήσεις: Το 57% των ατόμων που δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τις ειδήσεις τις περισσότερες φορές, έχουν θετική άποψη για τον κοινωνικό αντίκτυπο των ειδήσεων των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, ενώ μόνο το 10% έχει αρνητική άποψη.

Αντίθετα, μεταξύ εκείνων που γενικά δεν εμπιστεύονται τις ειδήσεις, το 44% έχει αρνητική άποψη για τον αντίκτυπο των ειδήσεων των δημόσιων μέσων ενημέρωσης στη ζωή της χώρας τους, ενώ το 21% έχει θετική άποψη.

Ένας άλλος παράγοντας που συνδέεται με αυτές τις στάσεις (θετική- αρνητική) είναι η πληρωμή για τις ειδήσεις.

Εκείνοι που είναι θετικά διακείμενοι στον κοινωνικό αντίκτυπο των ειδήσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι δύο φορές πιο πιθανό να πληρώσουν για διαδικτυακές ειδήσεις σε σύγκριση με όσους έχουν αρνητική στάση – αυτό ίσως σχετίζεται με τη διαρκή συζήτηση σχετικά με το αν οι ειδήσεις της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης «εκτοπίζουν» τους εμπορικούς παίκτες, αναφέρεται ως υποσημείωση στην έρευνα.

Για τα «συν» και τα «πλην» στις συμπεριφορές παίζουν ρόλο και οι εξελίξεις στα δημόσια ΜΜΕ.

Για παράδειγμα οι ΗΠΑ βίωσαν προσφάτως μια από τις πιο δραματικές αναταραχές στα δημόσια ΜΜΕ τους με την κατάργηση της δημόσιας χρηματοδότησης τους, ύποψους 1,1 δισ. δολαρίων από την κυβέρνηση Τραμπ και το κλείσιμο της CPB.

Στη χώρα υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ εκείνων που εξακολουθούν να έχουν θετική στάση απέναντι στον κοινωνικό ρόλο των ειδήσεων των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και εκείνων που τον αποδοκιμάζουν.

Στην Ιταλία, τα πρόσφατα γεγονότα αφορούν κυρίως την πολιτικοποίηση. Η RAI έχει υποστεί αλλαγές στην ηγεσία της και συντακτικές παρεμβάσεις που θεωρούνται ευρέως ως ενίσχυση του πολιτικού ελέγχου, σε συνδυασμό με ευρύτερες πιέσεις προς τους δημοσιογράφους και τα ερευνητικά προγράμματα.

Οι ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία και τη χειραγώγηση της έχουν ενταθεί.

Εδώ υπεισέρχεται και η παράμετρος της πολιτικής και των πολιτικών πεποιθήσεων.

Καθώς τα σημάδια της πολιτικής πόλωσης έχουν ενταθεί σε αρκετές από τις αγορές που εξετάζει η έρευνα, πολλά δημόσια ΜΜΕ «βρίσκονται στο επίκεντρο ενός πολιτικού διαλόγου που γίνεται ολοένα και πιο συγκρουσιακός».

Τα στοιχεία καταδεικνύουν αυτή την πόλωση των απόψεων σχετικά με τη συμβολή των ειδήσεων των δημόσιων ΜΜΕ στην κοινωνική ζωή της κάθε χώρας.

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