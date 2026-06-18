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18.06.2026 17:03

Χάρης Δούκας: Πρόταση να πάρει το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη το γήπεδο μπάσκετ του Στρέφη

18.06.2026 17:03
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Την πρότασή του να ονομαστεί το Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ στον Στρέφη σε «Κλειστό Γήπεδο Ανδρέας Μαζαράκης» για να τιμήσει ο Δήμος της Αθήνας τον γνωστό δημοσιογράφο που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (18/06) γνωστοποίησε ο Χάρης Δούκας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, εξήρε το έργο και την προσωπικότητα του Ανδρέα Μαζαράκη, ενός ανθρώπου με «βαθιά αγάπη για την Αθήνα, άνθρωπο του πολιτισμού και του αθλητισμού».

Απευθύνοντας τα συλλυπητήριά του, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι η πρότασή του για το όνομα του γηπέδου αποτελεί  «ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη και την προσφορά του».

Αναλυτικά η ανάρτηση Δούκα

«Αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη τον Ανδρέα Μαζαράκη.

Δημοσιογράφος, άνθρωπος του πολιτισμού και του αθλητισμού, με βαθιά αγάπη για την Αθήνα. Ως πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στα παιδιά και τους νέους της γειτονιάς, δίνοντάς τους χώρο να αθληθούν, να δημιουργήσουν και να ονειρευτούν.

Μέσα από τη Μαντολινάτα και τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες που στήριξε με πάθος, συνέβαλε στη διατήρηση και την ανάδειξη της μουσικής παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης μας.

Στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη και την προσφορά του, θα προτείνω το Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ στον Στρέφη να ονομαστεί: «Κλειστό Γήπεδο Ανδρέας Μαζαράκης».

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ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 17:10
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Πρόταση να πάρει το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη το γήπεδο μπάσκετ του Στρέφη

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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SEGA: Ο Sonic The Hedgehog γιορτάζει τα 35α γενέθλιά του με αγώνα δρόμου 10 χλμ. γύρω από το Λονδίνο (photos/videos)

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