Αμεροληψία στις Ειδήσεις: Η αθόρυβη πλειοψηφία και η μειοψηφία που κάνει ντόρο

Παρά την εξάπλωση της κομματικής αντιπαράθεσης στην πολιτική αλλά και στα Μέσα Ενημέρωσης, τόσο στο διαδίκτυο, όσο και εκτός αυτού, εξακολουθεί να υπάρχει πραγματική ζήτηση από την παγκόσμια κοινή γνώμη για αμερόληπτες ειδήσεις, καθώς και ευρεία δημόσια επιθυμία να παρέχεται αντικειμενική ενημέρωση. Η διαπίστωση αυτή καταγράφεται στο πλαίσιο της σε εξέλιξη έρευνας παγκόσμιας εμβέλειας του Ινστιτούτου Ρόιτερς του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία για το 2026 αναπτύχθηκε σε 48 χώρες από τέσσερις ηπείρους και πέντε γεωγραφικές περιοχές.

«Ακόμη και σε έναν κόσμο όπου οι αλγόριθμοι ενίοτε ευνοούν την πολεμική ρητορική και οι κοινωνίες είναι συχνά βαθιά διχασμένες, είναι σαφές ότι εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση από το κοινό για ειδήσεις που προέρχονται από πηγές οι οποίες δεν υιοθετούν συγκεκριμένη άποψη», παρατηρεί ο καθηγητής (στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης) Ράσμους Κλάις Νίλσεν, διευθυντής (από το 2018 έως το 2024) του περίφημου Ινστιτούτου που είναι εστιασμένο στη μελέτης Δημοσιογραφίας, ο οποίος είχε την επιμέλεια του συγκεκριμένου ζητήματος.

Το εύρημα ότι μια μεγάλη πλειοψηφία του κοινού στις περισσότερες χώρες εξακολουθεί να δηλώνει ότι προτιμά να ενημερώνεται από πηγές που δεν εκφράζουν συγκεκριμένη άποψη μπορεί να αποτελεί έκπληξη. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες που βασίζονται στην εμπειρία που έχουν πολλοί από τις κομματικές πολεμικές αντιπαραθέσεις στις ειδήσεις και, ίσως κυρίως, από τις ηθικολογικές επιδείξεις και την υποκίνηση οργής στα κοινωνικά μέσα, παρατηρεί ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός.

«Ωστόσο, ο δυσανάλογα μεγάλος ρόλος που διαδραματίζει η μειοψηφία που αναζητά την κομματική θέση γίνεται πιο κατανοητός όταν λάβουμε υπόψη ότι όσοι δηλώνουν ότι προτιμούν ειδήσεις από πηγές που συμμερίζονται την άποψή τους είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνάς μας, επίσης πιο πιθανό:

Να μοιράζονται και να σχολιάζουν ειδήσεις στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα

Να ενδιαφέρονται πολύ ή εξαιρετικά για τις ειδήσεις και την πολιτική

Να τοποθετούν τον εαυτό τους στην αριστερά ή στη δεξιά του πολιτικού φάσματος

Να έχουν πρόσβαση σε ειδήσεις πολλές φορές την ημέρα και να πληρώνουν για διαδικτυακές ειδήσεις», σημειώνει ο καθηγητής Νίλσεν.

Από τις παραπάνω επισημάνσεις του καθηγητή διαμορφώνεται ένα προφίλ. Παρότι εκείνοι που επιλέγουν ειδήσεις σύμφωνα με τις πεποιθήσεις αποτελούν μειοψηφία, ακριβώς επειδή τείνουν να εκφράζονται εντόνως και να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να είναι πιο κομματικά προσανατολισμένοι και να έχουν μεγαλύτερη εμπορική σημασία για πολλούς εκδότες ειδήσεων σε σύγκριση με το ευρύ κοινό.

Το ζητούμενο για ουδέτερη ενημέρωση καταγράφει μεν υψηλά ποσοστά παγκοσμίως αλλά και διακυμάνσεις.

Στην Ευρώπη η Ελλάδα εμφανίζεται μεταξύ 25 χωρών, στην έβδομη θέση με ποσοστό οριακά στο 60% με πρώτη τη Γερμανία (64%) και αμέσως μετά τους Σουηδούς (63%) και τους Δανούς (62%). Τελευταία στην ευρωπαϊκή λίστα του Ινστιτούτου Ρόιτερς εμφανίζεται η Τουρκία (33%), προτελευταίες είναι οι Ρουμανία και Σλοβακία (43%) και ακολουθεί η Γαλλία (44%).

Στην Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού στην κορυφή της λίστας εμφανίζεται η Ταιβάν (ή Δημοκρατία της Κίνας) ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Ταϊλάνδη.

Ένας στους δύο στις ΗΠΑ θέλει να έχει ειδήσεις χωρίς «θέση» με αποτέλεσμα η χώρα να εμφανίζεται πρώτη στη λίστα του Ινστιτούτου για την αμερικανική ήπειρο. Στις υπό εξέταση χώρες της ηπείρου το Μεξικό εμφανίζεται με το μικρότερο ποσοστό.

Στην Αφρική η γενική εικόνα είναι διαφορετική, εκ διαμέτρου αντίθετη, για παράδειγμα από εκείνη στην Ευρώπη. Η πλειοψηφία στην αφρικανική ήπειρο δηλώνει ότι προτιμά ειδήσεις από πηγές που συμμερίζονται την άποψή τους.

Στην έρευνα επισημαίνεται ότι η κατάσταση σε μεμονωμένες χώρες και για συγκεκριμένες κοινότητες θα διαμορφώνεται πάντα από πολιτισμικές, ιστορικές, πολιτικές και άλλες συγκεκριμένες συνθήκες που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από την έρευνα. Ωστόσο ρόλο παίζουν, όπως αναφέρεται, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «τα οποία συχνά εντείνουν την πόλωση και προσφέρουν εξαιρετικά εξατομικευμένες ροές περιεχομένου, και ενδέχεται να έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση για αμεροληψία».

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