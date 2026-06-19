ΕΡΤ1: Μυθομανής ο Φώτης Σεργουλόπουλος στο «Εκτός σχεδίου» (19/6)

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Ένας φίλος καταφθάνει από τα παλιά στο «Εκτός σχεδίου» (22.00, ΕΡΤ1) και αναστατώνει- κυρίως διχάζει- την παρέα με τις απίθανες ιστορίες του και όσα υποτίθεται ότι έχει ζήσει.
Η Φωτεινή υποδέχεται τον Φώτη που τα έχει κάνει- λέει- όλα: από επικίνδυνες αποστολές διάσωσης μέχρι κολλητή παρέα με χολιγουντιανούς σταρ.
Ο Φώτης (ο Σεργουλόπουλος) στα μάτια της Φωτεινής, της Μελίνας και του Γιάννη φαντάζει ως το απόλυτο είδωλο. Η Ήρα και ο Λευτέρης «δεν μασάνε» και στήνουν επιχείρηση για να ξεμπροστιάσουν τον μυθομανή καλεσμένο τους.
Στο συντονισμό του… μπάχαλου (ενός ακόμα), ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Η Κατερίνα Κουμπή «έχει βάλει το χεράκι της», ως συνήθως. Αυτοσχεδιάζουν οι Φωτεινή Μπαξεβάνη, Γιάννης Καρακατσάνης, Ήρα Κατσούδα, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Μελίνα Λεφατζή, Λευτέρης Παπακώστας.
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