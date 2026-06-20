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20.06.2026 14:36

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Στην 45χρονη ανήκουν οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι – Στον εισαγγελέα ο 43χρονος ενοικιαστής

20.06.2026 14:36
stavroula_leventaki

Με κατεβασμένο το κεφάλι, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανιών ο Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οδηγήθηκε στα δικαστήρια για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα τα 13 δενδρύλλια κάνναβης που βρέθηκαν σε χώρο που διατηρούσε κοντά στο σπίτι του.

Ωστόσο, τα ευρήματα που εντόπισαν εξειδικευμένοι αστυνομικοί-επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο σπίτι, μετά από ειδική επεξεργασία με τη μέθοδο Blue Light, δείχνουν πως δεν αποκλείεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε σκούπα, ένα έπιπλο τηλεόρασης αλλά και στο μικρό βαν που χρησιμοποιούσε ο 44χρονος ενοικιαστής της γυναίκας, τα οποία δεν ήταν ορατά με γυμνό μάτι. Μάλιστα, οι Αρχές «είδαν» πως είχε προηγηθεί προσπάθεια σχολαστικού καθαρισμού στα σημεία για να εξαφανιστεί κάθε αποδεικτικό στοιχείο.

Σύμφωνα με το creta.24.gr, κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Ο 43χρονος κατά τη διάρκεια της ολονύχτιας ανάκρισής του από τους αστυνομικούς αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση της εξαφάνισης. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να ισχυρίζεται πως δέχθηκε απειλές από τον αδερφό και το περιβάλλον του αδερφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί.

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