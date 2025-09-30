Alco: Σπιράλ καθόδου προκαλούν η διαφθορά και η συγκάλυψη σε ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη – Γιατί η ΝΔ έχει τελματώσει κάτω από το 25% 

Τα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης της Alco, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, δείχνουν ότι η υπόθεση των Τεμπών, αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν τραυματίσει σε βάθος και σε διάρκεια την εικόνα της κυβέρνησης, όχι μόνο στους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης αλλά και στους δικούς της.

Μάλιστα ο συνδυασμός αυτών των δύο υποθέσεων έχει πλήξει σημαντικά το αφήγημα της κυβέρνησης με το οποίο κέρδισε τις εκλογές του 2019, και έχει συνέπειες και στο θέμα της αποτελεσματικότητας – το αφήγημα δηλαδή με το οποίο κέρδισε τις εκλογές του 2023 και με το οποίο φιλοδοξεί να τις κερδίσει εκ νέου, το 2027.

Οι πολίτες προφανώς και λόγω της επικαιρότητας που αφορά τις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ βαθμολογούν εξόχως αρνητικά την κυβέρνηση αφού της αποδίδουν λέξεις που για εκείνη λειτουργούν ως πολιτικά βαρίδια.

Είναι σημαντικό μάλιστα ότι στα συντριπτικά αυτά ποσοστά δεν αθροίζονται μόνο οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και μια μεγάλη πλειοψηφία ψηφοφόρων της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας.

Και φυσικά η αρνητική αυτή εικόνα έχει συνέπειες και στο θέμα της αποτελεσματικότητας ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Το 74% των ερωτηθέντων λέει ότι την κυβέρνηση την χαρακτηρίζει καλύτερα η λέξη συγκάλυψη ενώ μόλις το 14% η λέξη διαφάνεια.

Αντιστοίχως το 70% δηλώνει ότι την χαρακτηρίζει η λέξη διαφθορά και μόλις το 14% η λέξη ετοιμότητα.

Αυτά έχουν συνέπεια και στην αποτελεσματικότητα καθώς ότι η κυβέρνηση έχει αποτελεσματικότητα δηλαδή το 23% ενώ ότι είναι αναποτελεσματική το 69%

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται μία μονάδα κάτω σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Ιουλίου πράγμα που σημαίνει ότι για την συγκεκριμένη δημοσκόπηση τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν βοήθησαν καθόλου στην ανάκαμψη του κυβερνώντος κόμματος.

Στην καλύτερη περίπτωση επέφεραν μια ισορροπία σε σχέση με ένα μεγαλύτερο αρνητικό αποτέλεσμα που είχε προκληθεί τους μήνες του καλοκαιριού τότε που η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κυριαρχούσε.

Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24% από 25% στην προηγούμενη μέτρηση, ενώ αυξάνει σημαντικά το ποσοστό των αναποφάσιστων που φτάνει κοντά στο 20% και το οποίο στην συντριπτική του πλειοψηφία προέρχεται από ψηφοφόρους του κέντρου, της κεντροδεξιάς της της δεξιάς.

Μικρότερο αλλά όχι ασήμαντο είναι και το ποσοστό που προέρχεται από την κεντροαριστερά.

Σημαντικές είναι και οι απαντήσεις στο ερώτημα εάν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες θα ψηφίσουν για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφραστεί διαμαρτυρία.

Διαμαρτυρία λέει το 57%, ανεβασμένο κατά μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ την σταθερότητα την επιλέγει το 34%, ποσοστό ίδιο με την μέτρηση του Ιουλίου.

Σε αυτό το 34% αθροίζονται οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας αλλά κι ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικό για το κυβερνών κόμμα διότι ένα από τα διλήμματα των επόμενων εκλογών θα είναι η σταθερότητα ή η ακυβερνησία και ως προς αυτό η σταθερότητα φαίνεται ότι συγκεντρώνει ένα ποσοστό πολύ πάνω από τις σημερινές τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και το οποίο είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ή μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογής να αυξηθεί.

Με βάση τα στοιχεία της δημοσκόπησης πάντως το πρόβλημα για την κυβέρνηση και την εικόνα της παραμένει και θα οξυνθεί καθώς τόσο η υπόθεση των Τεμπών, λόγω της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, αλλά και της δικής που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα θα βρίσκεται στην επικαιρότητα συνεχώς.

Από την άλλη θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας συνέχεια νέα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς στη Βουλή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για αρκετές εβδομάδες η εξεταστική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα.

Μάλιστα η άρνηση της κυβέρνησης να προσέλθουν μάρτυρες που προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενδεχομένως θα επιτείνει ακόμα περισσότερο την εικόνα της συγκάλυψης που το προηγούμενο διάστημα οι πολίτες είχαν για την κυβέρνηση όσον αφορά στην υπόθεση των Τεμπών.

