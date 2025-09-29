search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 08:29
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πιέρρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ

29.09.2025 06:20

Στόχος του ΠΑΣΟΚ ένα ισχυρό πλήγμα στον πυρήνα του Μαξίμου με αποπομπή Μυλωνάκη

29.09.2025 06:20
mylwnakis giwrgos

“Υπάρχει ηθικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα για τον κ. Μυλωνάκη. Περιμένω από τον εισαγγελέα να κάνει το καθήκον του και να μάθουμε την αλήθεια”, τόνιζε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης ερωτηθείς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ότι κατά δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου είχε ενημερωθεί από τον Υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη πως το όνομα του βρισκόταν στις συνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμπλήρωσε στην απάντηση του πως οι στενότεροι συνεργάτες του Πρωθυπουργού έγιναν πρωταγωνιστές σκανδάλων που έχουν εκθέσει διεθνώς τη χώρα. Από το σημείο αυτό ξεκινά η πίεση του ΠΑΣΟΚ με στόχο να κληθεί από την Δικαιοσύνη ο Γιώργος Μυλωνάκης, ένα από τα πιο κομβικά στελέχη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ακολούθησε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή, πρώην μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά που υποστήριξε ότι ο Χρήστος Μπουκώρος του είχε εκμυστηρευθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, πως τον είχε καλέσει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο Μαξίμου για να τον ενημερώσει πως δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις.

Στο ΠΑΣΟΚ προσθέτουν στο πάζλ τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα ότι ο κ. Μυλωνάκης τον απέλυσε. Με αυτά τα δεδομένα περιγράφουν στην Χαριλάου Τρικούπη τον Γιώργο Μυλωνάκη ως πρόσωπο με αποφασιστικό ρόλο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που γνώριζε για τις επισυνδέσεις και ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους.

Οι πιέσεις μέσω ανακοινώσεων είναι διαρκείς: “Ο κ. Μυλωνάκης δεν διαψεύδει ότι ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο. Ο κ. Μπουκώρος δεν διαψεύδει τον κ. Σαλμά που δήλωσε ότι του εκμυστηρεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι ήταν ο κ. Μυλωνάκης αυτός που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει καταπιεί την γλώσσα του” ανέφερε χαρακτηριστικά νεότερη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Στόχος των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη είναι να αποπεμφθεί από την κυβέρνηση ο Γιώργος Μυλωνάκης και να γίνει δεκτό το αίτημα να κλητευθεί ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο κάθε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, όλες οι παρεμβάσεις των στελεχών του κόμματος όπως και του Νίκου Ανδρουλάκη επαναφέρουν διαρκώς το ζήτημα και μιλούν για “όρκο σιωπής” προκειμένου στο κάδρο να μπει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συγκάλυψη του στενού του συνεργάτη.

Στο στόχαστρο μετά τους διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μπήκε και ένας ακόμα συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο Γιώργος Κατσαούνος. Η πίεση του ΠΑΣΟΚ θα συνεχιστεί στην Εξεταστική Επιτροπή, στη Βουλή αλλά και σε όλες τις τοποθετήσεις καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτιμά ότι το περιβάλλον του Πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων.

Η φράση της αείμνηστης Φώφης Γεννήματα περί “Μαξίμου ΑΕ” θα μπει ξανά στα μηνύματα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που πλέον στοχεύουν ξανά στον στενό πυρήνα του Μαξίμου προσδοκώντας όπως όλα δείχνουν σε ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα που θα οδηγήσει σε αποπομπή στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη.

