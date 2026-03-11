Προειδοποίηση ΕΛ.ΑΣ.: Απάτη με SMS για τροχονομικά πρόστιμα – Μην πατάτε τους συνδέσμους

Σε ενημέρωσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προειδοποιεί για νέα απόπειρα εξαπάτησης πολιτών μέσω απατηλών SMS που αναφέρονται σε δήθεν τροχονομικές παραβάσεις και οδηγούν σε πλαστό ιστότοπο με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 3ης Φεβρουαρίου 2026, με την οποία είχαν ενημερωθεί οι πολίτες για αποστολή απατηλών μηνυμάτων σχετικά με δήθεν επιβολή προστίμων τροχαίων παραβάσεων, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επισημαίνει ότι οι επιτήδειοι επανέρχονται με νέα παραλλαγή της ίδιας μεθόδου εξαπάτησης.

Το νέο μήνυμα αναφέρει ότι «το πρόστιμο τροχαίας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 ημέρες», επιχειρώντας να δημιουργήσει αίσθημα ανησυχίας και πίεσης στους πολίτες.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες στοχεύουν κυρίως σε όσους είχαν αγνοήσει την προηγούμενη ειδοποίηση, ώστε να θεωρήσουν εσφαλμένα ότι πρόκειται για νόμιμη και επαναλαμβανόμενη ενημέρωση και να παραπλανηθούν.

Πλαστός ιστότοπος που μιμείται την ΑΑΔΕ

Στο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) που οδηγεί σε διαδικτυακό περιβάλλον το οποίο προσομοιάζει με επίσημη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ωστόσο, πρόκειται για πλαστό ιστότοπο, που έχει δημιουργηθεί με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων των πολιτών.

Όπως επισημαίνεται, οι επιτήδειοι έχουν βελτιώσει τη μορφή του μηνύματος, το οποίο εμφανίζεται με ορθή σύνταξη και ορθογραφία, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την ψευδή εντύπωση γνησιότητας.

Τι τονίζουν οι Αρχές

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι:

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και οι Δημόσιες Αρχές δεν αποστέλλουν ειδοποιήσεις για πληρωμές προστίμων μέσω συνδέσμων σε μηνύματα SMS.

Οι επίσημες πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των θεσμοθετημένων κρατικών ψηφιακών πλατφορμών.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Οι πολίτες καλούνται:

να μην ανταποκρίνονται σε τέτοια μηνύματα,

να μην πατούν τους συνδέσμους,

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

να αγνοούν και να διαγράφουν άμεσα το μήνυμα.

Οι πρακτικές αυτές αποτελούν μορφή ηλεκτρονικής απάτης (phishing), με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και χρημάτων.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη επιλέξει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, καλείται:

να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του,

να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται επίσης ενδεικτικό παράδειγμα του απατηλού μηνύματος καθώς και του πλαστού περιβάλλοντος στο οποίο οδηγεί ο σύνδεσμος.

