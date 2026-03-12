Καιρός: Η στασιμότητα των υψηλών πιέσεων κρατάει την καλοκαιρία σε θέση ισχύος!

Ο αντικυκλώνας παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος του καιρικού σκηνικού, λειτουργώντας ως μια στιβαρή «ασπίδα» που προστατεύει τη χώρα από τις κακοκαιρίες και διατηρεί την άνοιξη σε πρώτο πλάνο.

Η στασιμότητα των υψηλών πιέσεων εξασφαλίζει τη συνέχεια των καλών συνθηκών, προσφέροντας ιδανικές ημέρες για εξωτερικές εργασίες, υπαίθριες δραστηριότητες, πλύσιμο αυτοκινήτου, αλλά και τη δυνατότητα να περιορίσουμε τη χρήση της θέρμανσης. Το σκηνικό παραμένει ανοιξιάτικο με ευχάριστες θερμοκρασίες το μεσημέρι, αν και η ψύχρα νωρίς το πρωί και το βράδυ μας υπενθυμίζει ότι ο χειμώνας δεν έχει αποχωρήσει οριστικά.

Για σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές. Κάποιες σκόρπιες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες ψιχάλες σε ορεινά τμήματα της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι από βόρειες διευθύνσεις με μέτρια ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς σε όλη τη χώρα, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Ανατολική Στερεά ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει και τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός παραμένει ανοιξιάτικος με ηλιοφάνεια, βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και το θερμόμετρο να δείχνει έως και 17 βαθμούς.

Αυτή η καιρική σταθερότητα θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με μεγαλύτερα ανοίγματα του ουρανού και μόνο κάποιες παροδικές νεφώσεις.

Ωστόσο, το «προγνωστικό στοίχημα» αφορά το δεύτερο μισό του Μαρτίου, όπου φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο χαμηλών βαρομετρικών από τα δυτικά, φέρνοντας πιθανή αλλαγή σκηνικού με βροχές, κάποια πτώση της θερμοκρασίας χωρίς όμως να διαφαίνεται κάποια ακραία ή παρατεταμένη εισβολή ψύχους, ακόμα και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Επειδή όμως ο Μάρτιος είναι ο μήνας των μεγάλων ανατροπών και των αιφνίδιων μεταβολών στην ατμόσφαιρα, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύουμε ακόμα τα χειμερινά μας ρούχα και σίγουρα κρατάμε τις ομπρέλες μας σε ετοιμότητα, καθώς ο Μάρτης αρέσκεται να εκπλήσσει ακόμα και την τελευταία στιγμή προς πάσα κατεύθυνση!

Να έχετε μια υπέροχη ημέρα!

