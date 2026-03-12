Η συζήτηση για το αν η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά την πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά στο δημόσιο διάλογο, ιδίως μετά την πρόσφατη τοποθέτηση του πρωθυπουργού ότι το ζήτημα αξίζει να τεθεί στο τραπέζι.

Για τον καθηγητή Πυρηνικής Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χρήστο Ελευθεριάδη, το βασικό ερώτημα δεν είναι αν η χώρα πρέπει άμεσα να κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό, αλλά αν είναι επιτέλους έτοιμη να συζητήσει σοβαρά και χωρίς φοβικά σύνδρομα μια τεχνολογία που σε πολλές χώρες της Ευρώπης θεωρείται βασικός πυλώνας του ενεργειακού συστήματος. «Εδώ και αρκετά χρόνια λέω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει αύριο το πρωί να πάμε σε πυρηνικό εργοστάσιο. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να καθίσουμε να δούμε τις τεχνολογίες, τα κόστη και αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να βοηθήσει στο ενεργειακό μείγμα της χώρας» αναφέρει αρχικά στο topontiki.gr

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ήδη βασικό εργαλείο ενεργειακής πολιτικής για χώρες όπως η Γαλλία. «Η Γαλλία παράγει περίπου το 70% της ηλεκτρικής της ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς. Πριν από την κρίση στην Ουκρανία εξήγαγε ρεύμα σχεδόν σε όλες τις γειτονικές χώρες. Ξέρετε πόσο χρέωνε την κιλοβατώρα; Πέντε λεπτά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Όπως λέει, σήμερα οι τιμές είναι διαφορετικές λόγω της διεθνούς ενεργειακής αστάθειας, όμως το βασικό πλεονέκτημα της πυρηνικής ενέργειας παραμένει η σταθερή παραγωγή μεγάλης ισχύος χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

«Η πυρηνική ενέργεια είναι μια ελεγχόμενη πηγή ενέργειας. Δεν εξαρτάται από τον άνεμο ή τον ήλιο. Μπορεί να δώσει σταθερή ισχύ στο σύστημα, κάτι που είναι απαραίτητο για να λειτουργεί μια οικονομία», εξηγεί ο κ. Ελευθεριάδης.

Η επιφυλακτικότητα της κοινής γνώμης απέναντι στα πυρηνικά είναι απολύτως αναμενόμενη, παραδέχεται ο καθηγητής. Για δεκαετίες η εικόνα της πυρηνικής ενέργειας συνδέθηκε με καταστροφές όπως το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η τεχνολογία των αντιδραστήρων έχει αλλάξει ριζικά.

«Σήμερα μιλάμε για αντιδραστήρες τρίτης και τέταρτης γενιάς. Τα επίπεδα ασφαλείας είναι τάξεις μεγέθους υψηλότερα. Είναι πολύ πιο ασφαλείς από τους αντιδραστήρες που γνωρίζαμε πριν από 40 ή 50 χρόνια», τονίζει.

Ακόμη και το επιχείρημα της σεισμικότητας, που συχνά προβάλλεται για την Ελλάδα, δεν τον πείθει. «Ο σεισμός δεν είναι ο πραγματικός κίνδυνος για έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Η σημερινή τεχνολογία έχει λύσει το ζήτημα της σεισμικότητας εδώ και δεκαετίες».

Ο καθηγητής κ. Ελευθεριάδης δηλώνει υποστηρικτής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά προειδοποιεί ότι ο τρόπος ανάπτυξής τους στην Ελλάδα συχνά στερείται στρατηγικής.

«Οι ΑΠΕ είναι καλές, αλλά και εκεί κάνουμε λάθη στον τρόπο που τις εντάσσουμε στο σύστημα. Δεν έχουμε αφήσει βουνό για βουνό χωρίς αίτηση εγκατάστασης. Την ώρα που η Ελλάδα χρειάζεται περίπου ένα γιγαβάτ επιπλέον ισχύ μέχρι το 2030, οι αιτήσεις ξεπερνούν τα 100», λέει.

Κατά την άποψή του, η πυρηνική ενέργεια δεν θα αντικαθιστούσε τις ΑΠΕ αλλά θα λειτουργούσε συμπληρωματικά. «Χρειάζεσαι μονάδες βάσης, δηλαδή μονάδες που παράγουν συνεχώς και σταθερά. Στο παρελθόν αυτός ο ρόλος ανήκε στον λιγνίτη, σήμερα στο φυσικό αέριο. Θα μπορούσε όμως να είναι και η πυρηνική ενέργεια» επισημαίνει.

Σε επίπεδο ισχύος, ένας σύγχρονος πυρηνικός σταθμός θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Ο καθηγητής πυρηνικής φυσικής του ΑΠΘ φέρνει ως παράδειγμα τον σταθμό που κατασκευάζεται στην Ακούγιου από τη Rosatom.

«Ένα Ακούγιου είναι περίπου 4 γιγαβάτ. Η μέση κατανάλωση της Ελλάδας είναι γύρω στα 6 γιγαβάτ. Ένας τέτοιος σταθμός θα μπορούσε, να καλύψει πάνω από τη μισή ισχύ που χρειάζεται η χώρα. Μαζί με τις ΑΠΕ θα μπορούσε να στηρίξει άνετα το σύστημα», υποστηρίζει.

Αν η Ελλάδα αποφάσιζε κάποτε να προχωρήσει σε πυρηνικό σταθμό, μια από τις περιοχές που θα μπορούσαν να εξεταστούν είναι η Κοζάνη και ειδικότερα η περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σύμφωνα με τον καθηγητή, η περιοχή διαθέτει ήδη τις βασικές ενεργειακές υποδομές και βρίσκεται στον κόμβο του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV της χώρας. Παράλληλα, μια τέτοια επένδυση θα μπορούσε να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε μια περιοχή που επλήγη έντονα από την απολιγνιτοποίηση.

Ένα ακόμη σημείο που συχνά προκαλεί ανησυχία είναι η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Και εδώ, σύμφωνα με τον καθηγητή, η τεχνολογία έχει κάνει σημαντικά βήματα.

«Στους αντιδραστήρες τέταρτης γενιάς υπάρχουν τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιούν ως καύσιμο τα απόβλητα παλαιότερων αντιδραστήρων. Δηλαδή εκεί που θα είχες 100 τόνους αποβλήτων, μπορεί στο τέλος να καταλήξεις με 10. Τα υπόλοιπα αποθηκεύονται σε βαθιά γεωλογικά αποθετήρια με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι ποσότητες είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με τα κατάλοιπα άλλων θερμικών σταθμών παραγωγής ενέργειας», εξηγεί.

Για τον καθηγητή Ελευθεριάδη το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας δεν είναι τεχνολογικό, αλλά πολιτικό και στρατηγικό. «Οι τεχνολογίες είναι ήδη δεδομένες. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό εδώ πέρα. Θα βελτιώσουμε υπάρχουσες τεχνολογίες, αυτό είναι όλο. Το θέμα είναι να κάτσει κανείς να τα δει σοβαρά», λέει. Και καταλήγει με μια φράση που συνοψίζει τη θέση του, «Το μόνο που λέω είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Να δούμε όλα τα δεδομένα και μετά να αποφασίσουμε».

