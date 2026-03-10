Η Ελλάδα, η πυρηνική ενέργεια και η Τουρκία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται ότι παρακολουθεί η Τουρκία τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια που συγκαλεί σήμερα στο Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
Η σύνοδος βέβαια αφορά στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, καθώς η Γαλλία έδωσε μάχη στο πλαίσιο της ΕΕ ώστε να ενταχθεί στις Ανανεώσιμες Πηγές, ωστόσο, τουρκικά ΜΜΕ δεν παραβλέπουν το γεγονός ότι η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που επιδιώκουν να ενταχθούν στην πυρηνική «ομπρέλα» του Παρισιού.
Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ που διαθέτει δικές της δυνατότητες πυρηνικής αποτροπής και ότι έχει προσφερθεί να τις παράσχει και σε άλλες χώρες της Ένωσης, καθώς και ότι η Ελλάδα – το έχει επιβεβαιώσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – δεν λέει «όχι» σε αυτό το ενδεχόμενο. Οπότε είναι λογικό η Άγκυρα να παρακολουθεί…
